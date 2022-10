Chelsea-Milan 3-0 – Fofana, Aubameyang e James , affondano i rossoneri

lI Milan cola a picco allo Stamford Bridge sotto i colpi del Chelsea. Rossoneri sconfitti 3-0.

Tanto Chelsea poco Milan , d’altronde Pioli di più non ha potuto fare che opporre una squadra con i disponibili considerando gli infortunati in casa rossonera.

I londinesi sbloccano il match con Fofana in mischia al 24′. Solo nel finale i blues rischiano con le conclusioni di De Ketelaere e Krunic. A inizio ripresa Aubameyang raddoppia disattenzione di Tomori (56′), poi al 62′ James cala il tris, fulminando Tatarusanu con un destro sul primo palo. A guidare il girone c’è il Salisburgo. La sfida di San Siro tra una settimana è cruciale per entrambe le squadre.

IL TABELLINO

CHELSEA-MILAN 3-0

Chelsea (3-4-3): Kepa ; Fofana (38′ Chalobah ), Thiago Silva , Koulibaly ; James , Loftus-Cheek , Kovacic (21′ st Jorginho ), Chilwell ; Mount (29′ st Havertz ), Aubameyang (20′ st Gallagher ), Sterling (30′ st Broja ). A disp.: Bettinelli, Mendy, Pulisic, Zakaria, Ziyech, Azpilicueta, Cucurella. All.: Potter

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu ; Dest , Kalulu , Tomori , Ballo-Touré ; Bennacer (28′ st Pobega ), Tonali ; Krunic (20′ st Gabbia ), De Ketelaere (20′ st Rebic ), Leao (27′ st Diaz ); Giroud (28′ st Origi 5). A disp.: Mirante, Jungdal, Gala, Coubis. All.: Pioli

Arbitro: Makkelie (Olanda)

Marcatori: 24′ Fofana (C), 11′ st Aubameyang (C), 17′ st James (C)

Ammoniti: Krunic (M), Ballo-Touré (M), Kovacic (C), Tomori (M), Thiago Silva (C)