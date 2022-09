Serie A: le panchine , quelle che scottano

Dopo cinque giornate di campionato Serie A già si parla di eventuali esoneri.

Quello che conta nel calcio è fare piunti. le belle prestazioni se poi non portano punti si ricorre all’esonero del tecnico . Ecco la situazione di tre allenatori ‘sulla lama del rasoio’.

Monza /Stroppa.

La quinta sconfitta consecutiva incassata dal Monza (2-0) contro l’Atalanta , mette in a la panchina di Stroppa. Nonoistante il faraonico mercato del club brianzolo , ai biancorossi manca la prima vittoria storia nella massima serie. Stroppa ha dichiarato: “sento la fiducia della societ”. Il banco di prova sarà il prossimo match contro il Lecce.

Bologna /Mihajlovic

Secondo il Corriere dello Sport, in giornata Joey Saputo incontrerà la dirigenza del Bologna per parlare della posizione di Sinisa l’intenzione è di confermare il tecnico serbo vedendo come andranno le partite contro Fiorentina ed Empoli. Si fa comunque già il nome di Thiago Motta.

Lecce /Baroni

Anche Baroni tecnico del Lecce sembra sulla lama del raosio. Dopo il buon pareggio ottenuto contro il Napoli (1.1), arriv

Cremonse /Alvini

Non è un campionato facile per la neo promossa Cremonese. Il tecnico Alvini , dopo l’esperienza di Perugia , ha incamerato il primo punto contro il Sassuolo.

Samnpdoria /Giampaolo

Solo 2 punti in classifica non mettono al riparo marco Giampaolo. Il prossimo match dei blucerchiati sarà fondamentale per il futuro del tecnico.