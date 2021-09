Qual.Mondiali 2022: Svizzera-Italia 0-0. Sommer para tutto

Basilea, l’Italia non va oltre lo 0-0 con la Svizzera nelle qualificazioni ai Mondiali 2022

C’è ancora da lavorare per la Nazionale italiana di calcio per guadagnarsi la qualificaione al Mondiale di Calcio 2022 che si svolgerà in Qatar.

Il Grande attore del match il portiere elvetico Sommer con i suoi interventi, il primo Berardi al 19′ lanciato a rete da Locatelli , e al 53′ para un rigore a Jorginho concesso dall’arbitro Del Cerro (non proprio in grande serata) il fallo Rodriguez su Berardi. Il difensore del Torino sbaglia un rinvio, Immobile intercetta e lancia Berardi falciato proprio dall’ex milanista.

IL TABELLINO

SVIZZERA-ITALIA 0-0

Svizzera (4-3-2-1): Sommer ; Widmer , Elvedi , Akanji , Rodriguez 4(18′ st Garcia ); Aebischer , Frei , Sow (18′ st Zakaria ); Steffen (26′ st Fassnacht ), Zuber (18′ st Vargas ); Seferovic (40′ st Zeqiri sv). A disp.: Mvogo, Kobel, Lauper, Ndoye, Lotomba, Schar, Zesiger. All.: Yakin

Italia (4-3-3): Donnarumma ; Di Lorenzo , Bonucci , Chiellini , Emerson Palmieri ; Barella (45′ st Pessina), Jorginho , Locatelli ,5 (32′ st Verratti ; Berardi (14′ st Chiesa ), Immobile (14′ st Zaniolo5), Insigne (45′ st Raspadori s. A disp.: Sirigu, Gollini, Calabria, Pellegrini, Toloi, Cristante, Bastoni. All.: Mancini

Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna)

Marcatori: –

Ammoniti: Sow (S), Chiellini (I), Aebischer (S), Elvedi (S), Frei S)

Espulsi: –

Note: All’8′ st Sommer (S) para un rigore a Jorginho (I)