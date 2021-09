Mancini:”Dobbiamo essere più cattivi”

Lo 0-0 contro la Svizzera dopo l’1 a 1 conro la Bulgaria ,complica il percorso della Nzionale azzurra nel pecorso qualificazione Mondiali Qatar 2022.

Il ct Roberto Mancini:”obbiamo essere più cattivi, anche stasera abbiamo stradominato e non possiamo non vincere. Brucia aver perso un’altra occasione”. E in vista di mercoledì contro la Lituania: “Ci sarà qualche cambio, i ragazzi sono stanchi”.Dobbiamo essere più cattivi, abbiamo stradominato e non si può non vincere 2 o 3-0. E’ un peccato. Io arrabbiato in panchina? Capita, brucia per avere perso un’altra occasione dopo giovedì scorso”.