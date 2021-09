Fiumicino e Civitanova i Campioni d’Italia senior e under Sand Basket 2020-21

Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato. Al Dadaumpa Beach di Fiumicino nel corso dell’ultimo weekend è andata in scena la Finale Nazionale “Gam Coppola” 2020-21 del campionato nazionale Sand Basket targato Aics.

Al termine di una tre giorni avvincente e appassionante, raccontata dalla voce dello speaker Giuseppe Baratta, il Dadaumpa Fiumicino e C’è da spostare una macchina Pallacanestro Civitanovese si sono laureati Campioni d’Italia categoria senior e categoria under. I primi, che confermano così lo Scudetto sul petto dopo il successo della scorsa stagione, hanno battuto per 55-43 in finale Terracina (Basket Bergamo 3° classificata), i secondi invece hanno vissuto lo stesso epilogo contro il Pontina Boys Terracina sconfitti con il punteggio di 48-31 (Happy Basket Palermo 3° classificati). Oltre allo Scudetto sono stati assegnati anche il premio di Mvp vinto da Andrea Giacchi di Fiumicino (senior) e Riccardo Marzetti della Pall. Civitanovese (under) e il premio Fair Play vinto da Marco Verzeroli di Bergamo (senior) e Riccardo Marzetti di Cagliari (under).

Presenti all’evento Maurizio Mondoni e Alessandro Cittadini, due grandi del basket nazionale ed oggi presenti all’interno dello staff del Sand, nonché Raffaele Porfidia (responsabile tecnico), Clemente Santonastaso (responsabile degli arbitri), Antonio d’Albero (testimonial per l’estero) e Florencia Palacios ex giocatrice della nazionale argentina.

Partner del Sand: Decathlon, Termak (partner tecnici), EfferePhoto, Hubitat, Basket World Life, International Young Ballers, Radio Primarete di Caserta (media partner), Todis-Tlc, Pubbligas, Vini San Terenzio (partner).

In chiusura della terza Finale Nazionale organizzata dalla Federazione Italiana Sand Basket il responsabile della disciplina Gianpaolo Porfidia ha dichiarato: “Non poteva andare meglio, gli anni passano e l’entusiasmo che c’è attorno al Sand cresce costantemente di giorno in giorno. Questo è davvero bello. Direi anche gratificante, perché vedo tantissime persone felici nel poter giocare a basket sulla sabbia. Faccio i complimenti ai campioni della stagione 2020-21, ma anche a tutte le squadre che nel corso dell’estate hanno partecipato alle tappe regionali. È doveroso, poi, da parte mia ringraziare l’intero staff e i referenti delle varie regioni per il grandissimo lavoro svolto in tutti questi mesi, l’Aics, la squadra degli arbitri, ma anche e soprattutto l’azienda Gam Coppola che con passione ed entusiasmo ha deciso di affiancarsi al Sand Basket”.