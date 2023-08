Motogp Gp Silverstone: Aleix Espargarò su tutti

Un ‘prepotente’ Aleix Espargarò ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGP, nono appuntamento del Motomondiale 2023 in programma a Silverstone.

Finjix espargarò

pecco bagnaia

brad binder

bezzecchi

vinales

gp gran bretagna

ale di gara con qualche goccia di pioggia che non ha disturbato la bella vittoria del pilota spagnolo . Secondo al traguardo Pecco Bagnaia (Ducati) . Espargarò a poazzato un gramn sorpasso su Bagnaia all’ultimo dei 20 giri prevoistia .

Brad Binder su KTM, si è classificato in terza posizione .

Caduti e fuori dai giociEnea Bastianini (Ducati Factory), Marc Marquez (Honda Factory) e soprattutto Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46 Racing Team), scivolato mentre lottava per la vittoria con Bagnaia. Caduta anche per Joan Mir (Honda Factory), mentre si è dovuto ritirare per un problema alla leva del cambio Alex Marquez, vincitore ieri della Sprint Race.

Complice la caduta di Bezzecchi e la gara in rimonta di Martin, Pecco Bagnaia allunga in classifica. a 41 punti di vantaggio su Martin, 47 su Bezzecchi e 83 su Binder.

MotoGp Gara Silverstone – GP Gran Bretagna – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 41 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia Racing 40:40.367 2 1 Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 0.215 3 33 Brad Binder Ktm Red Bull Ktm Factory Racing 0.680 4 88 Miguel Oliveira Aprilia Cryptodata Rnf Motogp Team 0.750 5 12 Maverick Vinales Aprilia Aprilia Racing 2.101 6 89 Jorge Martin Ducati Prima Pramac Racing 7.903 7 10 Luca Marini Ducati Mooney Vr46 Racing Team 9.099 8 43 Jack Miller Ktm Red Bull Ktm Factory Racing 9.298 9 5 Johann Zarco Ducati Prima Pramac Racing 9.958 10 25 Raul Fernandez Aprilia Cryptodata Rnf Motogp Team 19.947 11 37 Augusto Fernandez Ktm Gasgas Factory Racing Tech3 20.296 12 44 Pol Espargaro Ktm Gasgas Factory Racing Tech3 1:06.120 13 49 Fabio Di Giannantonio Ducati Gresini Racing Motogp 1:27.605 14 21 Franco Morbidelli Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp 1:28.913 15 20 Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp 1:29.075 16 30 Takaaki Nakagami Honda Lcr Honda 1:38.573 17 27 Iker Lecuona Honda Repsol Honda Team 1:49.674