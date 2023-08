Moto 3 Gp Gran Bretagna stravince David Alonso

David Alonso partito dal fondo dello schieramento ha vinto il Gp di Gran Bretagna

Il pilota colombiano del Team Aspar ha tagliato il traguardo del Gran Premio di Gran Bretagna corso a Silverstone davanti ad Ayumu Sasaki su Husqvarna del Team Intact GP e al leader della classifica iridata Daniel Holgado, KTM Tech3. I due sono arrivati staccati rispettivamente di 0.152s e 0.203s.

Sfortunata caduta per Jaume Masia partito dalla pole caduto a 13 giri dalla fine mentre era in testa, è poi risalito in sella chiudendo 18esimo.

In Campionato Holgado si porta a 141 punti, 22 in più di Sasaki, 32 in più di Masia e 34 in più di Ortolà.

Moto3 Gara Silverstone – GP Gran Bretagna – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 80 David Alonso Gasgas Gasgas Aspar Team 33:35.396 2 71 Ayumu Sasaki Husqvarna Liqui Moly Husqvarna Intact Gp 0.152 3 96 Daniel Holgado Ktm Red Bull Ktm Tech3 0.203 4 48 Ivan Ortola Ktm Angeluss Mta Team 0.337 5 44 David Munoz Ktm Boe Motorsports 0.471 6 38 David Salvador Ktm Cip Green Power 0.839 7 10 Diogo Moreira Ktm Mt Helmets Msi 0.767 8 99 Jose Antonio Rueda Ktm Red Bull Ktm Ajo 0.892 9 95 Collin Veijer Husqvarna Liqui Moly Husqvarna Intact Gp 0.941 10 55 Romano Fenati Honda Rivacold Snipers Team 0.977 11 53 Deniz Oncu Ktm Red Bull Ktm Ajo 1.140 12 82 Stefano Nepa Ktm Angeluss Mta Team 1.227 13 54 Riccardo Rossi Honda Sic58 Squadra Corse 1.331 14 27 Kaito Toba Honda Sic58 Squadra Corse 1.386 15 6 Ryusei Yamanaka Gasgas Gasgas Aspar Team 1.572 16 66 Joel Kelso Cfmoto Cfmoto Racing Pruestelgp 2.270 17 19 Scott Ogden Honda Visiontrack Racing Team 1.902 18 5 Jaume Masia Honda Leopard Racing 11.314 19 7 Filippo Farioli Ktm Red Bull Ktm Tech3 14.167 20 72 Taiyo Furusato Honda Honda Team Asia 14.274 21 43 Xavier Artigas Cfmoto Cfmoto Racing Pruestelgp 17.646 22 64 Mario Aji Honda Honda Team Asia 17.825 23 22 Ana Carrasco Ktm Boe Motorsports 17.986 24 20 Lorenzo Fellon Ktm Cip Green Power 20.763 25 70 Joshua Whatley Honda Visiontrack Racing Team 28.774 26 63 Syarifuddin Azman Ktm Mt Helmets Msi 0 27 24 Tatsuki Suzuki Honda Leopard Racing 0