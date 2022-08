Coppa Italia 2022/2023- I Risultati

Ad aprire i trentaduesimi di Coppa Italia, la sfida dell’Unipol Domus: il Cagliari ha battuto 3-2 il Perugia. L’Udinese che ha superato in casa 2-1 la Feralpisalò. La Sampdoria ha sconfitto la Reggina 1-0 con gol di Sabiri su rigore. Lecce-Cittadella 2-3 ai supplementari: salentini eliminati

CAGLIARI-PERUGIA 3-2

2′ Altare (C), 32′ Melchiorri (P), Di Serio 67′ (P), 80′ rig. Lapadula (C), 89′ Viola (C)

IL TABELLINO

CAGLIARI (4-3-3): Radunovic; Di Pardo (46′ Zappa), Altare, Goldaniga, Obert (74′ Carboni); Makoumbou, Viola, Lella (73′ Deiola); Pereiro (60′ Lapadula), Pavoletti (85′ Kourfalidis), Luvumbo. All. Liverani

PERUGIA (3-5-1-1): Gori; Sgarbi, Vulikic (82′ Angori), Dell’Orco; Casasola, Iannoni, Vulic (91′ Vano), Lisi (65′ Di Serio), Righetti (65′ Yeferson Paz); Kouan (91′ Ghion); Melchiorri. All. Castori

UDINESE-FERALPISALO’ 2-1

12′ rig. Deulofeu (U), 64′ Success (U), 67′ Siligardi (F)

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol (73′ Nuytinck), Masina; Soppy, Pereyra, Lovric (82′ Samardzic), Makengo, Ebosse; Success (79′ Nestorovski), Deulofeu. All. Sottil

FERALPI SALO’ (4-3-1-2): Pizzignacco; Bergonzi (83′ Tonetto), Bacchetti, Legati (70′ Zennaro), Salinas; Balestrero, Pilati, Di Molfetta (76′ Pittarello); Siligardi (83′ Verzelletti); Guerra, Cernigoi (83′ Pietrelli). All. Vecchi

LECCE-CITTADELLA 2-3 d.t.s.

61′ Strefezza (L), 73′ Asencio (C), 93′ e 100′ Tounkara (C), 106′ Colombo (L)

IL TABELLINO

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey (90′ Calabresi), Blin, Dermaku, Gallo; Bistrovic (67′ Gonzales), Hjulmand, Helgason (95′ Di Francesco); Strefezza, Ceesay (68′ Colombo), Di Mariano (68′ Listkowski). All. Baroni

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati, Perticone, Antonucci (105′ Icardi), Frare, Vita (72′ Carriero), Donnarumma, Branca (85′ Mastrantonio), Lores Varela (64′ Beretta), Danzi (72′ Pavan), Cassandro, Asencio (85′ Tounkara). All. Gorini

SAMPDORIA-REGGINA 1-0

67′ rig. Sabiri

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynki (90′ Murillo), Ferrari, Colley, Augello; Vieira (91′ Yepes); Rincon, Sabiri, Leris (63′ De Luca), Candreva (63′ Verre); Caputo (63′ Quagliarella). All. Giampaolo

REGGINA (4-3-3): Ravaglia; Cionek, Camporese, Gagliolo, Giraudo; Fabbian (64′ Majer), Crisetig, Liotti (77′ Cicerelli); Ricci (64′ Canotto), Menez (76′ Gori), Rivas. All. F. Inzaghi

In questi trentaduesimi di finale, in gara secca da venerdì 5 agosto fino a lunedì 8, si giocano sedici partite. In campo le squadre di C che hanno superato il turno preliminare, quelle di Serie B e i club di Serie A classificati dal nono al ventesimo posto dell’ultimo campionato. Chi passa accede al terzo turno in programma il 19 ottobre