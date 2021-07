Tour de France: tris di Cavendish

Terzo successo di tappa per Mark Cavendish in questo Tour de France 2021. Il velocista della Deceuninck-Quick Step è stato autore di una volata strepitosa sul traguardo di Valence, beffando la coppia belga composta da Wout van Aert e Jasper Philipsen.

TOUR DE FRANCE 2021: ORDINE D’ARRIVO DECIMA TAPPA

1 MARK CAVENDISH 55 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04h 14′ 07” – B : 10” –

2 WOUT VAN AERT 12 JUMBO – VISMA 04h 14′ 07” – B : 6” –

3 JASPER PHILIPSEN 105 ALPECIN – FENIX 04h 14′ 07” – B : 4” –

4 NACER BOUHANNI 132 TEAM ARKEA – SAMSIC 04h 14′ 07” – – –

5 MICHAEL MATTHEWS 171 TEAM BIKEEXCHANGE 04h 14′ 07” – – –

6 MICHAEL MØRKØV 58 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04h 14′ 07” – – –

7 ANDRÉ GREIPEL 34 ISRAEL START-UP NATION 04h 14′ 07” – – –

8 PETER SAGAN 71 BORA – HANSGROHE 04h 14′ 07” – – –

9 ANTHONY TURGIS 208 TOTALENERGIES 04h 14′ 07” – – –

10 CEES BOL 143 TEAM DSM 04h 14′ 07” – – –

11 BOY VAN POPPEL 215 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 04h 14′ 07” – – –

12 IVAN GARCIA CORTINA 64 MOVISTAR TEAM 04h 14′ 07” – – –

13 EDWARD THEUNS 48 TREK – SEGAFREDO 04h 14′ 07” – – –

14 CHRISTOPHE LAPORTE 95 COFIDIS 04h 14′ 07” – – –

15 CYRIL BARTHE 222 B&B HOTELS P/B KTM 04h 14′ 07” – – –

16 FRANCK BONNAMOUR 223 B&B HOTELS P/B KTM 04h 14′ 07” – – –

17 SONNY COLBRELLI 163 BAHRAIN VICTORIOUS 04h 14′ 07” – – –

18 MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID 198 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 04h 14′ 07” – – –

19 CARLOS BARBERO 192 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 04h 14′ 07” – – –

20 WILCO KELDERMAN 73 BORA – HANSGROHE 04h 14′ 07” – – –

adej Pogacar conserva agevolmente la maglia gialla che sta indossando da assoluto padrone dopo gli attacchi in montagna sciorinati nei giorni scorsi. Lo sloveno, che insegue il secondo successo consecutivo in terra transalpina, mantiene il vantaggio sugli inseguitori che aveva al termine della prima settimana di corsa: 2’01” sull’australiano Ben O’Connor, 5’18” sul colombiano Rigoberto Uran, 5’32” sul danese Jonas Vingegaard, 5’33” sull’ecuadoriano Richard Carapaz, 5’47” sullo spagnolo Enric Mas, 5’58” sull’olandese Wilco Kelderman, 6’12” sul kazako Alexey Lutsenko, 7’02” sul francese Guillaume Martin, 7’22” sul francese David Gaudu.

Il migliore italiano in classifica è Mattia Cattaneo, sempre 12mo a 11’38” di ritardo da Pogacar. Vincenzo Nibali ha già comunicato che si ritirerà in occasione del secondo giorno di riposo per prepararsi alle Olimpiadi, lo Squalo potrebbe tentare un’azione nei prossimi giorni per cercare una vittoria di tappa e presentarsi a Tokyo con un rinnovato ottimismo. Pogacar mantiene la maglia gialla

Domani è in programma una frazione sulle Alpi, i 199 km da Sorgues a Malaucene

CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2021 (dopo la decima tappa)

1 TADEJ POGACAR 1 UAE TEAM EMIRATES 38h 25′ 17” – B : 16” –

2 BEN O’CONNOR 124 AG2R CITROEN TEAM 38h 27′ 18” + 00h 02′ 01” B : 10” –

3 RIGOBERTO URAN 111 EF EDUCATION – NIPPO 38h 30′ 35” + 00h 05′ 18” – –

4 JONAS VINGEGAARD 18 JUMBO – VISMA 38h 30′ 49” + 00h 05′ 32” – –

5 RICHARD CARAPAZ 22 INEOS GRENADIERS 38h 30′ 50” + 00h 05′ 33” – –

6 ENRIC MAS 65 MOVISTAR TEAM 38h 31′ 04” + 00h 05′ 47” – –

7 WILCO KELDERMAN 73 BORA – HANSGROHE 38h 31′ 15” + 00h 05′ 58” – –

8 ALEXEY LUTSENKO 188 ASTANA – PREMIER TECH 38h 31′ 29” + 00h 06′ 12” – –

9 GUILLAUME MARTIN 91 COFIDIS 38h 32′ 19” + 00h 07′ 02” – –

10 DAVID GAUDU 81 GROUPAMA – FDJ 38h 32′ 39” + 00h 07′ 22” – –

11 PEIO BILBAO 162 BAHRAIN VICTORIOUS 38h 33′ 55” + 00h 08′ 38” – –

12 MATTIA CATTANEO 54 DECEUNINCK – QUICK – STEP 38h 36′ 55” + 00h 11′ 38” B : 6” –

13 AURÉLIEN PARET PEINTRE 125 AG2R CITROEN TEAM 38h 37′ 11” + 00h 11′ 54” – –

14 DYLAN TEUNS 167 BAHRAIN VICTORIOUS 38h 46′ 11” + 00h 20′ 54” B : 18” –

15 JHOAN ESTEBAN CHAVES 172 TEAM BIKEEXCHANGE 38h 47′ 39” + 00h 22′ 22” – –

16 FRANCK BONNAMOUR 223 B&B HOTELS P/B KTM 38h 50′ 24” + 00h 25′ 07” – –

17 NAIRO QUINTANA 136 TEAM ARKEA – SAMSIC 38h 50′ 29” + 00h 25′ 12” – –

18 WOUTER POELS 166 BAHRAIN VICTORIOUS 38h 51′ 16” + 00h 25′ 59” – –

19 LOUIS MEINTJES 211 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 38h 51′ 57” + 00h 26′ 40” – –

20 WOUT VAN AERT 12 JUMBO – VISMA 38h 52′ 34” + 00h 27′ 17” B : 6” –