Rimini Wellness: migliaia gli appassionati alla masterclassic di Zumba® di Beto Perez

Lo show del fondatore di Zumba è tornato alla kermesse riminese: un’ora e mezza di allenamento a ritmo di musica, tra divertimento e sport in compagnia

Rimini, 5 giugno 2023 – Beto Perez, il fondatore di Zumba, il programma di fitness più popolare al mondo, è stato di nuovo il protagonista sul palco del Rimini Wellness: una masterclass ricca di energia e divertimento che ha radunato migliaia di appassionati. Grandi numeri anche per questa edizione, a conferma che più si è, meglio si riesce a godere dell’entusiasmo di queste lezioni.

Questo programma di danza fitness, che dopo oltre 20 anni vanta 15 milioni di appassionati in tutto il mondo che ogni settimana seguono le lezioni, rimane la combo perfetta tra allenamento efficace per tutto il corpo e divertimento assoluto. Un concentrato di benefici e vantaggi, sia per il fisico, sia per la mente: a ritmo di musica, i muscoli si scolpiscono, si definiscono e si tonificano, mentre la mente si libera e si rigenera. Zumba, infatti, ha una forte influenza sull’umore, che migliora grazie alla musica e al movimento: una volta sentito il ritmo, non si può più stare fermi!

Questa volta, ad accompagnarlo sul palco la special guest Martina Miliddi, talentuosa ballerina dell’edizione 2020 di Amici, attualmente impegnata nel corpo di ballo di Viva Rai 2 di Fiorello. Insieme hanno ballato a ritmo di merengue sulle note di “Vagabundo”, brano di Sebastián Yatra, Manuel Turizo e Beéle, una coreografia coinvolgente e semplice anche per chi è da poco entrato a far parte della community.

Una scossa di vitalità, in un’atmosfera di divertimento e di leggerezza, per tutti i partecipanti che hanno avuto la possibilità di ballare insieme a Beto in una coreografia perfetta per dare la giusta carica in vista dell’inizio dell’estate.

“Amo questo Paese, e essere qui ogni volta mi dà una grande carica di energia. La masterclass del Rimini Wellness è per me una tradizione che si ripete da 19 anni, non posso più fare a meno di questo grande palco e di questo pubblico così’ caloroso”, ha commentato Beto Perez, il creatore di Zumba.

A proposito di Zumba Fitness, LLC

Fondata nel 2001, Zumba® è la più grande azienda di fitness al mondo, che conta oltre 15 milioni di partecipanti a settimana, in 200.000 location, in 185 Paesi. Zumba® fonde i ritmi di tutto il mondo con coreografie facili da seguire per un allenamento efficace che consente ai partecipanti di diventare la miglior versione di se stessi, nel corpo, nella mente e nell’anima. In aggiunta al suo programma originale Zumba®, l’azienda offre 10 tipologie di specialità Zumba® – da quella che si esegue in acqua ad altre specificamente studiate per persone meno giovani e per bambini. Nel 2016 Zumba® ha sponsorizzato il suo primo allenamento HIIT non ballato, chiamato STRONG Nation®, che si basa sulla motivazione indotta dalla musica sincronizzata. Nel 2023, Zumba ha lanciato CIRCL Mobility™, un nuovo programma rivoluzionario progettato per liberare il pieno potenziale del corpo attraverso esercizi di flessibilità, respirazione e mobilità. Il lifestyle Zumba® si completa con la numerosa offerta di prodotti consumer, tra cui DVD, video game, brani originali, abbigliamento sportivo e scarpe, linee di bevande nutrizionali come Zumba 6 Week Transformation Program, vidoegiochi, musica, abbigliamento sportivo, ed eventi interattivi come Fitness-Concert™. Per ulteriori informazioni sui programmi e sui prodotti Zumba® o per trovare un corso, visita zumba.com.

Ufficio Stampa: LEWIS

Alessia Brugora, Rebecca Rossetti, Giulia Lo Surdo