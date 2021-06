Motogp Gran Premio di Catalogna: vince Oliverira davanti a Zarco e Miller

Miguel Oliveira sulla pista di Montnelò si aggiudica il Gran Premio di Catalunya, settima gara della MotoGP 2021.

Il pilota della KTM, al via vola in testa h alla gara. Al traguardo Oliveira chiude c davanti a Johann Zarco (Ducati) e il compagno di scuderia Jack Miller .

Quinto al traguardo Joan Mir (Suzuki) , che ha preceduto la Yamaha di Maverick Vinales.

Settimo sotto la bandiera a sacchi Francesco Bagnaia partito dalla terza fila.

Chiudono la Top Ten Brad Binder con la KTM, Franco Morbidelli con la Yamaha Petronas ed Enea Bastianini (Ducati Avintia).

Caduti sia Valentino Rossi che Marc Marquez, Pol Espargarò (Honda), Danilo Petrucci (KTM), Aleix Espargarò (Aprilia) e Iker Lecuona, tutti senza conseguenze.

Fabio Quartararo rimane leader del mondiale, ma ora il suo vantaggio su Zarco è di 17 punti. Jack Miller è terzo staccato di 28 punti, mentre Bagnaia è quarto a 30.

MotoGp Gara Barcellona – GP Catalunya – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 88 Miguel Oliveira Ktm Red Bull Ktm Factory Racing 40:21.749 2 5 Johann Zarco Ducati Pramac Racing +0.175 3 43 Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team +1.990 4 20 Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp +4.815 5 36 Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar +5.325 6 12 Maverick Vinales Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp +6.281 7 63 Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team +8.175 8 33 Brad Binder Ktm Red Bull Ktm Factory Racing +8.378 9 21 Franco Morbidelli Yamaha Petronas Yamaha Srt +15.652 10 23 Enea Bastianini Ducati Avintia Esponsorama +19.297 11 73 Alex Marquez Honda Lcr Honda Castrol +21.650 12 10 Luca Marini Ducati Sky Vr46 Avintia +22.533 13 30 Takaaki Nakagami Honda Lcr Honda Idemitsu +27.833 14 89 Jorge Martin Ducati Pramac Racing +29.075 15 32 Lorenzo Savadori Aprilia Aprilia Racing Team Gresini +40.291

LA CLASSIFICA PILOTI

Quartararo 118 Zarco 101 Miller 90 Bagnaia 88 Mir 76 Vinales 74 Oliveira 54 A. Espargaro 44 Binder 43 Morbidelli 40 Nakagami 31 P. Espargaro 29 Bastianini 26 A. Marquez 25 Rins 23 Petrucci 23 Martin 19 M. Marquez 16 Rossi 15 Lecuona 13 Marini 13 Bradl 11 Savadori 4 Pirro 3 Rabat 1