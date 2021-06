La Pro Recco ha conquistato la Champions di pallanuoto.

La formazione ligure ha superato in finale a Belgrado gli ungheresi del Ferencvárosi, campioni uscenti, per 9-6. Questi i parziali: 3-2, 2-3, 2-0, 2-1. Il massimo trofeo continentale per club torna così in Italia dopo sei anni: nel 2015 i liguri si imposero sui croati del Primorje di Fiume 8-7 a Barcellona. Per la Pro Recco si tratta del nono titolo continentale della sua storia.