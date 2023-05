SERIE BKT – Ternana- Sudtirol 0-1. Decide Curto

(di Stefano Giovagnoli) –La Ternana non reagisce al Sudtirol, prodezza di Curto, ora rischia la permanemza in Serie B con lo spettro dei play out dietro l’angolo. Agli ospiti basta l’1-0 per consolidare la quarta posizione in classifica, La Ternana è poca “cosa” in attacco non si muove da quota 43.

La Ternana rischia di non rimanere in serie B dopo la sconfitta 1 a 0 con il Sudtirol dove, al di là dei numeri preoccupa lo stato psico-fisico della squadra.

Intanto lo “spauracchio” dei play out è alla “finestra” e l’undici rossoverde ci potrebbe anche cadere se non trova le energie necessarie per prendere i punti salvezza che mancano ad un gruppo sempre più in balia di se stesso.

Nel secondo tempo la Ternana ha “deposto le armi” lasciando più che l’impressione, una realtà dei fatti, l’incapacità di costruire occasioni da goal ed azioni insidiose andando verso un finale di stagione pericoloso per la classifica.

Una partenza migliore da parte del Sudtirol, che è andata al tiro al 4’ con l’ex Mazzocchi, rasoterra debole parato a terra con sicurezza da Iannarilli.

La Ternana, che nei primissimi minuti era stata costretta a difendersi, ha poi “tirato su la testa” controbilanciando il gioco dei bolzanini e lo ha fatto anche concretamente con l’azione del 10’ quando un traversone di Ghiringhelli è terminato fuori, ma Palumbo ha mancato per poco la deviazione a centro area.

Il Sudtirol si è presentato al “Liberati” con l’appellativo di squadra rivelazione della stagione in serie B ed i complimenti sono a prescindere dalla partita odierna.

Poi c’è la quarta posizione in classifica da difendere e consolidare in chiave play off dopo un campionato sorprendente e ben giocato dalla squadra di Bisoli al di là di qualsiasi previsione e pronostico alla vigilia del torneo giunto quasi al termine.

“E’ stata una partita come ce lo aspettavamo, ma dovevamo chiuderla prima – il commento del vice Bisoli Leandro Greco – buona la mentalità di un gruppo, che punta dritto verso i play off ed è una bella soddisfazione per la città di Bolzano.

Abbiamo giocato con De Col per attaccare gli spazi in considerazione del fatto che la Ternana avrebbe potuto schierare in campo sia Partipilo, che Falletti”.

Con il passare dei minuti, il Sudtirol ha continuato a “macinare gioco” con la Ternana, dal canto suo, impegnata a “stringere bene le maglie” in difesa, ma in attacco le “polveri degli attaccanti continuano ed essere bagnate” se non altro per una questione di reattività al momento di battere a rete.

A proposito, da un calcio d’angolo si è creata una mischia in area Sudtirol al 28’ con un colpo di testa di Sorensen, respinto da Polizzi, e poi la difesa è riuscita ad allontanare il pericolo che si era creato con Favilli in agguato, ma “sprecone”.

Una mischia anche dall’altra parte del campo con la Ternana, a dire la verità, un po’ in affanno a respingere palloni “vaganti” in area tra l’altro molto insidiosi.

Al Sudtirol resta spesso e volentieri il “pallino del gioco” con i traversoni che sono estremamente pericolosi mentre la Ternana, di tanto in tanto, “sposta l’ago della bilancia” senza però incidere sulla partita.

Al 33’ la Ternana si è fatta vedere nell’area avversaria con un traversone di Cassata per Agazzi, che però non ha trovato il pallone per concludere a rete.

Ci ha pensato il Sudtirol al 42’ con una prodezza a cui la difesa rossoverde ha potuto fare poco quando una gran botta di destro in corsa di Curto è andata a “prendere la cosiddetta ragnatela” portando i trentini in vantaggio.

“Ci ho provato ed è andata bene dopo la respinta – dice l’autore del goal nell’intervista – cerco quello che mi si chiede anche in attacco pur essendo difensore. In allenamento vado a 3.000 all’ora, siamo sempre stati un grande gruppo venendo fuori da momenti di difficoltà come è recentemente successo”.

La replica della Ternana è arrivata al 45’ quando Polizzi è stato decisivo sul cross a rientrare di Palumbo, che ha esaltato il riflesso del portiere.

Odogwu è partito in contropiede, ma Iannarilli ha chiuso lo specchio della porta.

Ad inizio secondo tempo Lucarelli ha sostituito Ghiringhelli, precedentemente ammonito, con Defendi non cambiando, però, l’assetto della squadra.

Al 4’ una occasione per il pareggio della Ternana. Imbeccata di Mantovani con un cross in area del Sudtirol per l’apprezzabile “vole’ “ al volo di Favilli di poco alta sopra la porta difesa da Polizzi. La giocata avrebbe meritato senz’altro il goal.

La Ternana ha cercato di forzare, ma le conclusioni sono state puntualmente respinte ed il tiro Palumbo ha sorvolato la traversa.

C’è stato anche un reclamo per un fallo di mano in area del Sudtirol, ma l’arbitro ha lasciato proseguire non rilevando alcuna irregolarità anche dopo controllo Var.

Si è fatto male il difensore Mantovani, ch non è uscito subito, rimasto un po’ in campo e poi rilevato al 27’ da Capuano. Anche Donnarumma al posto di Partipilo.

La Ternana ha stentato a rispondere alle sollecitazioni della partita con il pareggio da conquistare. Anzi è stato il Sudtirol ad avere più intenzione di chiudere la gara con qualche tentativo sporadico, ma interessante per provare a raddoppiare.

Ancora una parata di Iannarilli a “tenere a galla” la Ternana chiudendo lo “specchio della porta” a Lunetta con una provvidenziale uscita di piede.

Il destro di Falletti su calcio di punizione è andato alto prima del goal annullato a Lunetta nel recupero per un fallo che l’arbitro non aveva rilevato prima del consulto al Var modificando poi la decisione di partenza.

IL TABELLINO

TERNANA-SUDTIROL 0-1

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli, Sorensen, Palumbo, Mantovani (27’ st. Capuano), Di Tacchio, Favilli, Partipilo (27’ st. Donnarumma), Ghiringhelli (1’ st. Defendi), Cassata (13’ st. Falletti), Agazzi (19’ st. Capanni), Corrado. All. C. Lucarelli

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi, Celli, Curto, Mazzocchi (22’ st. Fiordino), Belardinelli, Casiraghi (11’ st. Rover), Zaro, Tait, De Col (22’ st. Lunetta), Masiello, Odogwu.

All. L. Greco (Bisoli è squalificato)

ARBITRO: Matteo Gualtieri di Asti

ASSISTENTI: Marco D’Ascanio (Ancona); Andrea Nedda (Ozieri)

IV UFFICIALE: Luca Angelucci (Foligno)

VAR: Eugenio Abbattista (Molfetta); Alberto Santoro (Messina)

RETE: 42’ st. Curto (Sudtirol)

AMMONITI: Ghiringhelli (Ternana); Sorensen (Ternana); Casiraghi (Sudtirol); Casiraghi (Sudtirol); Palumbo (Ternana)

SPETTATORI: 3.881 (di cui 56 ospiti e 1.723 abbonati)

Incasso: € 27.344,00 Rateo abbonati € 13.785,39