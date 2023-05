SERIE A TIM: Bennacer-Hernandez. Milan – Lazio 2-0

Il Milan rilancia le ambizioni Champions League econ una maiuscola prestazine. A San Sito Lazio battuta 2-0.

Sfortunato Leao al 10′ , il portoghese deve lasciare il terreno di gioco per infortunio al suo posto entra Saelemaekers . I Rossoneri sbloccano il match al 17ì grazie a Bennacer sbloccando il match al 17′ con Bennacer l’algerino ruba palla a Marcos Antonio trovando poi in Giroud la sponda giusta per battere Provedel con una conclusione sporca schiacciata a terra . La reazione della squadra di Sarri non è arrivata e il Milan ne ha approfittato al 29′ per trovare il raddoppio con un’azione persponale da un’area di rigore all’altra di Hernandez che ha beffato Provedel. Rossoneri a -3 dai biancocelesti che hanno perso tre delle ultime quattro partite in campionato.

IL TABELLINO

MILAN-LAZIO 2-0

Milan (4-2-3-1): Maignan ; Calabria (1′ st Kalulu ), Kjaer (1′ st Thiaw ), Tomori , Hernandez (35′ st Ballo-Touré); Krunic , Tonali ; Messias , Bennacer , Leao (11′ Saelemaekers ); Giroud (23′ st Rebic ). A disp.: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Adli, Diaz, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Origi, De Ketelaere. All.: Pioli .

Lazio (4-3-3): Provedel ; Hysaj (23′ st Pellegrini ), Casale , Romagnoli , Marusic (11′ st Lazzari ); Milinkovic-Savic (23′ st Basic ), M. Antonio , Luis Alberto ; Anderson , Immobile (36′ st Cancellieri sv), Zaccagni 5(11′ st Pedro ). A disp.: Maximiano, Adamonis, Patric, Radu, Gila, Romero, Fares, Bertini. All.: Sarri

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 17′ Bennacer, 29′ Hernandez

Ammoniti: Calabria, Thiaw (M); Romagnoli, Marusic, Casale (L)