Milan , Pioli:” sono molto soddisfatto. contro la Lazio una partita da non sbagliare”

Il Milan di Pioli ha battuto 2-0 la Lazio, rilanciano le ambiazioni per un posto in Champons League.

:”Sono molto soddisfatto di prestazione e vittoria perché questa era una partita da non sbagliare – ha commentato il tecnico rossonero a fine partita -. Certo Leao è un giocatore fondamentale, ma possiamo fare molto bene anche senza di lui. Rafael era sereno, ma capiremo qualcosa nei prossimi giorni. Non dovrebbe essere una cosa particolarmente grave, ma con il gioco di squadra di alto livello possiamo sopperire ai singoli come abbiamo fatto oggi. Lui mi ha detto di essersi fermato in tempo”.