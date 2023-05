F1 Gp Miami: Verstappen davanti a tutti

E’ di Max Verstappen il miglior tempo della seconda e ultima sessione di libere del venerdì del GP di Miami.

Il pilota olandese della Red Bull, che ha chiuso in 1:27.930, precede di tre decimi la Ferrari di Carlos Sainz e di quattro quella di Charles Leclerc. Finale di sessione condizionato dalla bandiera rossa causata dal monegasco, con la SF-23 che in curva 7 va a muro.

Quarto tempo per Sergio Perez, appena davanti alla Aston Martin di Alonso, la McLaren di Norris e la Mercedes di Hamilton. George Russell, che aveva chiuso in testa le prime libere, non va oltre il 15° tempo alle spalle di Stroll, Ocon, Albon, Gasly, Magnussen e le due Alfa Romeo di Zhou e Bottas.