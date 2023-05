Corriere del Mezzogiorno e Corriere della Sera presentano:” Napoli Campione”, un libro celebrativo per il terzo scudetto degli azzurri

In edicola dal 6 maggio con Corriere del Mezzogiorno e Corriere della Sera nelle principali piazze italiane e online su CorriereStore



Da sabato 6 maggio sarà disponibile in edicola il volume di Corriere del Mezzogiorno “NAPOLI Campione”, un libro celebrativo di 160 pagine dedicato allo scudetto della squadra partenopea, in vendita, oltre che in Campania, anche nelle principali piazze italiane con Corriere della Sera e online su CorriereStore.

Miglior attacco, distacco enorme dalla seconda, qualificazione storica ai quarti di Champions League, il Napoli di Luciano Spalletti e del presidente Aurelio De Laurentiis ha compiuto un’autentica impresa, trascinata dal suo uomo simbolo, Victor Osimhen, lanciato verso il titolo di capocannoniere.

Un traguardo, quello del successo in Serie A, che giunge a 33 anni dal secondo trionfo dell’era Maradona e che merita di essere riassaporato in tutti i suoi dettagli.

Ecco quindi che il volume si compone da una carrellata iniziale con i momenti e i personaggi chiave di questa stagione trionfale: gli uomini simbolo della squadra; il commento di tifosi eccellenti come lo scrittore Maurizio De Giovanni; lo staff che ha contribuito al successo dal magazziniere al medico sociale. La seconda parte del volume ripercorre invece i momenti più belli dei primi due scudetti, quello del 1987 e quello del 1990, con interviste ai protagonisti dell’epoca a cominciare da Corrado Ferlaino, Ottavio Bianchi e Alberto Bigon; la festa nelle strade e l’epopea di Maradona.

Il libro “NAPOLI Campione”, disponibile da sabato 6 maggio in edicola con Corriere del Mezzogiorno e Corriere della Sera in tutte le principali piazze italianea 9,90 euro oltre al prezzo del quotidiano e online su CorriereStore, è sostenuto da una campagna multimediale realizzata da Hi! Comunicazione e pianificata sui mezzi RCS e on air su Radio Kiss Kiss, Radio Kiss Kiss Napoli e Radio Ibiza, oltre che sui profili Instagram di @corriere.mezzogiorno e Facebook di@corrieredellasera.