Serie B – ultima giornata

direttamente in Serie A il Lecce e la Cremonese, che vincono contro Pordenone e Como. Nulla da fare per Pisa e Monza, rimandate ai playoff insieme a Brescia, Ascoli, Benevento e Perugia (resta fuori il Frosinone). Già retrocesse Crotone e Pordenone, va diretta in C anche l’Alessandria. Il playout è Cosenza-Vicenza

I risultati della 38^ e ultima giornata di Serie B

LECCE-PORDENONE 1-0

46′ Majer

PERUGIA-MONZA 1-0

85′ Ferrarini

COMO-CREMONESE 1-2

28′ e 49′ rig. Di Carmine (CR), 96′ Bellemo (CO)

FROSINONE-PISA 1-2

16′ Puscas, 20′ Sibilli, 65′ aut. Leverbe

BRESCIA-REGGINA 3-0

33′ Van De Looi, 47′ Tramoni, 88′ Cistana

BENEVENTO-SPAL 1-2

45′ Finotto (S), 47′ Lapadula (B), 51′ Finotto (S)

ASCOLI-TERNANA 4-1

7′, 20′ e 60′ Tsadjout (A), 46′ Partipilo (T), 63′ aut. Defendi (T)

ALESSANDRIA-VICENZA 0-1

23′ De Maio

COSENZA-CITTADELLA 1-0

65′ Zilli

CROTONE-PARMA 0-1 (giocata alle 18.15)

30′ Vazquez

La Classifica

LECCE 71 – PROMOSSA IN A

CREMONESE 69 – PROMOSSA IN A

PISA 67 – AL SECONDO TURNO PLAYOFF

Giocherà la semifinale contro la vincente di Ascoli-Benevento

MONZA 67 – AL SECONDO TURNO PLAYOFF

Giocherà la semifinale contro la vincente di Brescia-Perugia

Brescia Vs Vicenza – Seria B KT 2021/2022

BRESCIA 66 – AL PRIMO TURNO PLAYOFF

Giocherà contro il Perugia

ASCOLI 65 – AL PRIMO TURNO PLAYOFF

Giocherà contro il Benevento ©LaPresse

BENEVENTO 63 – AL PRIMO TURNO PLAYOFF

Giocherà contro l’Ascoli

PERUGIA 58 – AL PRIMO TURNO PLAYOFF

Giocherà contro il Brescia

Qualificato per scontri diretti a favore con il Frosinone

FROSINONE 58

Rimasto fuori dai playoff per scontri diretti a sfavore contro il Perugia

TERNANA 54

CITTADELLA 52

PARMA 49

COMO 47

REGGINA 46 * due punti di penalizzazione per inadempienze COVISOC

SPAL 42

COSENZA 35 – AI PLAYOUT

Andata a Vicenza e ritorno a Cosenza

VICENZA 34 – AI PLAYOUT

Andata a Vicenza e ritorno a Cosenza

Ai playout per scontri diretti a favore con l’Alessandria

ALESSANDRIA 34 – RETROCESSA IN SERIE C

Retrocesso per scontri diretti a sfavore con il Vicenza

CROTONE 26 – RETROCESSA IN SERIE C

PORDENONE 18 – RETROCESSA I