Serie A: l’Empoli spaventa San Siro con Pinamonti e Asllani. Poi l’autorete di Romagnoli ,Martinez e Sanchez la ribaltano. Inter-Empoli 4-2

Nel primo anticipo della 36a giornata di Serie A, l’Inter batte 4-2 in rimonta l’Empoli. Nerazzurri , fino a domenica sera, si porta in vetta alla classifica con un punto di vantaggio sul Milan. (Foto: barella a terra nell’azione del calcio di rigore non concesso)

Primo tempo al 5’ l’Empoli passa in vantaggio: ross di Zurkowski, la punta in anticipo sul primo palo in scivolata fredda Handanovic. Non esulta l’ex della partita.

Una doccia fredda per San Siro. La squadra nerazzurra reagisce subito , l’Empoli si chiude bene coin due linee strette e riparte solo in veloci contropiedi.Reazione immediata dei nerazzurri: cross dal fondo di Calhanoglu, Lautaro non arriva sul primo palo, Dumfries sul secondo.

L’Empoli non dorme e va in gol con , Zurkowsk su cross di Pinamonti azione fermata dal precedente fuorigioco della punta.

Una conclusione sporca di Barella quasi si trasforma in assist per Lautaro Martinez: chiude ancora Luperto.

Lautaro Martinez stoppa un difficile pallone al limite ma viene chiuso da Zurkowski, fallo del Toro sulla mezzala ospite.

L’Inter recalama u calcio di rigore Barella si inserisce in area e viene steso da Parisi: forti le proteste ospiti Manganiello, dopo aver rivisto le immagini, cambia la sua decisione:

L’Empoli controlla gli attacchi nerazzurri e al raddoppia con Kristjan Asllani. Lancio di Fiamozzi per il fantasista che stoppa il pallone difficile e con un diagonale batte Handanovic in uscita.

Doccia gelata per l’Inter che, dopo essersi vista negare il rigore al VAR, subisce la seconda rete.

Altre proteste per l’Inter per un contatto in area su Barella, la mezzala lamenta una spinta di Bandinelli.

L’Inter si catapulta nella mtà campo dell’Empoli ; Barella viene spinto in area da Bandinelli , manganiello lascia proseguire dopo il consulto al VAR

Gli spazi per i nerazzurri sono sempre più stretti . Aòl 37’ Conclusione potente ma poco precisa di Dimarco, palla in tribuna.

L’Empoli risponde con Zurkowski servito da Pinamonti il cross per Bajrami é allontanato da de Vrij.

Al 40 ‘ l’Inter accorcia con l’autorete di Romagnoli in scivolata su cross di Di Marco ’41’

C’è sola una sqiadra in campo l’Inter sospinta dai tifosi , che esultano al 40’ quando Lautaro Martinez

Al 45′ la rabbia dell’Inter nracoglie i frutti: Persic serve una palla d’oro a Lautaro che non sbaglia e fa 2-2.

Si scatena la rabbia dell’Inter , con l’Empoli tutto arroccato in difesa., tutto succesde in 5 minuti dal al , prima accorcia le distanze con la palla deviata da Romagnoli termina la corsa alle spalle di Vicario , poi Prsic serve una palla d’oro a Lautaro che non sbaglia e fa 2-2.

Prima del riposo , grande parata di Vicario su tiro di Pçersic evita il 3-2.

Nella ripresa l’Inter non decelra, l’Empoli fa quello che può. I nerazzurri passano in vantaggio al 64′ , gran gol quello del ‘Toro’ , poi in pieno recupero Sanchez realizza il poker.

IL TABELLINO

INTER-EMPOLI 4-2

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco (25′ st D’Ambrosio); Dumfries (32′ st Darmian), Barella, Brozovic, Calhanoglu (25′ st Vidal), Perisic; Lautaro Martinez (25′ st Dzeko), Correa (37′ st Sanchez). A disp.: Cordaz, Radu, Gagliardini, Vecino, Ranocchia, Gosens, Caicedo. All.: Inzaghi

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi (33′ st Benassi), Romagnoli, Luperto, Parisi; Asllani, Stulac (24′ st Ismajli), Bandinelli; Bajrami (16′ st Di Francesco sv – 23′ st Cutrone), Zurkowski (16′ st Henderson); Pinamonti. A disp.: Ujkani, Furlan, Fazzini, La Mantia, Cacace, Baldanzi, Viti. All.: Andreazzoli

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 5′ Pinamonti (I), 28′ Asllani (E), 40′ aut. Romagnoli (E), 45′ e 19′ st Lautaro Martinez (I), 49′ st Sanchez