Sabato 7 Maggio – trotto. Domenica 8 Maggio: al galoppo verso le OAKS

Secondo e ultimo appuntamento della settimana con le corse al trotto all’ippodromo delle Capannelle. Convegno composto da otto corse tra le quali spiccano due confronti di ottima dotazion una condizionata sul miglio per validi anziani e una prova ad inseguimento per femmine di 3 anni, di livello prossimo alla prima categoria.

La prova per gli anziani è nobilitata dalla presenza in pista di Ursus Caf, vincitore nel mese di marzo del Gran Premio Giorgio Jegher a Trieste, gratificato nella circostanza da un perfetto numero 2 di partenza che dovrebbe consentire all’allievo di Enrico Bellei di onorare senza particolari difficoltà il pronostico a lui chiaramente favorevole. Dovesse regolarmente correre Aramis Ek (è assente dalle piste da alcuni mesi dopo aver svolto attività in Francia), l’allievo di Alessandro Gocciadoro sarebbe l’avversario principale, facendosi preferire ad Asnaur dei Rum e Bonito Feg. Sempre Alessandro Gocciadoro ha ampie possibilità di emergere nella prova per femmine di 3 anni nella quale presenta la dotata Don’t Say Gar che potrebbe imporsi. Tra le sei avversarie in grado di ben disimpegnarsi, figurano la compagna di nastro Dorotea e la sola penalizzata Diva del Ronco che ha già dato ampia dimostrazione di saper girare velocemente e di gradire la distanza del doppio chilometro. L’ incerta prova ad inseguimento per anziani di categoria E-F-G (sesta alle 16.40) è stata selezionata come Seconda Tris del palinsesto ippico nazionale. Inizio delle corse alle 14.20.CLICCA QUI PER SCARICARE IL PROGRAMMA DEL07. 05. 2022



DOMENICA 8 MAGGIO – GALOPPO

Ogni domenica alle Capannelle ha un fascino particolare anche quando non vanno in scena i grandi classici dell’ippica nazionale. Abbiamo ancora negli oggi l’indimenticabile giornata del Parioli e dell’Elena, in attesa sempre più fremente del Derby Day in programma il 22 maggio, ma anche questa giornata dell’8 maggio offre diversi motivi di interesse e di spettacolo. Innanzitutto la celebrazione, attraverso i premi, di tre grandi esponenti di un turf, romano e italiano, di alto spessore. Mario Coccia è stato uno dei primi mercuriani del nostro galoppo: già negli anni ’50 e ’60 aveva scoperto i mercati internazionali dei puledri e soprattutto è stato un grande maestro nell’arte della programmazione. Nessuno come lui fu capace di editare un libretto programma per una stagione di corse. Bruno Agriformi e Luigi Giovanale sono stati allo stesso tempo mirabili fantini e allenatori di rango, espressione nobile di scuola e passione straordinaria. Il convegno in programma oggi ci regala sette corse, una condizionata, un HP, un handicap limitato, due gli altri handicap, una maiden e poi una prova per i due anni. Un programma davvero stimolante, senza dimenticare naturalmente l’appuntamento con la corsa tris. Per cinque volte si correrà sulla pista grande e due sulla all weather. Il momento tecnico più rilevante del pomeriggio arriverà alle 14,45 quando scenderanno in pista le femmine nella seconda corsa sulla distanza dei 2100, il Premio Mario Coccia, rampa di lancio ideale verso le Oaks. Sette al via, con Calithea, reduce dal sesto posto nel Regina Elena, favorita. Dietro di lei Lucky Ambriel, Maria Salvador, Resana, Valzer,Star of Carina e infine Nyx’s Impact. Ancora i tre anni protagonisti nel Premio Bruno Agriformi, Hp sui 2400 severi con Di Lido a guidare la fila con ottime chance tra i sette in pista, fronteggiato da Super Drago,Honey World e Blentteim Fan. Il festival dei tre anni prosegue con la maiden sui 2000, il Premio Goodly, che potrebbe premiare Arsenio oppure Rock Life. Infine la corsa tris e di nuovo i tre anni mattatori. In 11 sul miglio capeggiati da Costantinus ma con in luce anche Parco Sempione, Arkkend, Paosan, Beautiful Black e Lucrezio, tutti con buone opportunità.Inizio delle corse alle 14,15.

Ph.: Domenico Savi