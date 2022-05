Rush finale in Seconda Diviione e CIF9: si accende la lotta per i playoff

Nona e ottava giornata rispettivamente per i Campionati di Seconda Divisione e CIF9 e partite per qualcuno di fondamentale importanza per continuare a sperare o dire addio ai Playoff. Tredici le sfide in programma questo weekend.

Quando mancano due giornate alla fine della stagione regolare in Seconda Divisione, lotta aperta nel Girone A tra Reapers Torino e Aquile Ferrara che, domenica si ritroveranno a campi invertiti per la seconda volta in 15 giorni, a caccia di un risultato che blindi i Playoff. Dopo la vittoria risicata per 6 a 5 delle Aquile, i Reapers hanno a disposizione un solo risultato utile, ma giocheranno in trasferta e a Ferrara troveranno una squadra determinata quanto loro. Peseranno le assenze per infortunio tra le fila dei Reapers? Basterà quanto messo in campo la scorsa settimana dalle Aquile per tenere nuovamente la testa avanti?

Con Lions e Skorpions saldamente ai primi due posti del Girone B, Frogs Legnano e Redskins Verona giocheranno per la gloria di una vittoria che per Legnano significherebbe il 2-4 in classifica e per Verona la prima W stagionale. All’andata era finita 7 a 0 per i Frogs, troppo poco per poter fare pronostici sicuri.

Sfida avvincente quella tra Sentinels Isonzo e Pirates Savona, appaiati al secondo posto nel Girone C e con una differenza punti talmente risicata da non permettere di dormire sonni tranquilli a nessuna delle due squadre. Servirà la vittoria in questo scontro diretto, nient’altro!

Altro tipo di obbiettivi per i Giaguari Torino, saldamente in testa al Girone A con 4 vittorie e 0 sconfitte e impegnati domenica, in casa, contro gli Hogs Reggio Emilia, ancora a secco di vittorie questa stagione. I Torinesi puntano alla prima posizione del ranking nazionale, attualmente occupata dai Lions Bergamo, con la testa già ai possibili accoppiamenti dei Playoff e alla corsa a quel titolo che, la scorsa stagione, è sfumato solo in finale, per “colpa” dei Vipers Modena.

Come sempre, ben più nutrito il programma del CIF9, con 18 squadre in campo e scenari ancora aperti, a 3 giornate dalla fine della regular season. Scontri al vertice per la prima posizione in classifica tra Eagles United Palermo e Crusaders Cagliari (Girone A) e Mad Bulls Barletta e RVL Achei Crotone (Girone B). Proveranno a mantenere l’imbattibilità i Blue Storms Busto Arsizio, in casa contro gli Alfieri Asti (Girone H), i Roosters Romagna, nel derby contro i Ravens Imola e i Bengals Brescia, in trasferta contro gli Honey Badgers Formigine.

Ma dietro alle “prime della classe”, c’è chi scalpita e non è pronto a salutare la stagione, a caccia di un risultato che potrebbe far tornare il sorriso: occhio, quindi, a Lancieri Novara vs Blitz Balangero (Girone H), a Braves Bologna vs Wolverines Piacenza (Girone D), in lotta per la seconda posizione nelle rispettive classifiche, e a Sirbons Cagliari e Elephants Catania, sin qui deluse e ferme sullo 0-2. Insomma…anche questa settimana, ci sarà da divertirsi un po’ in tutta Italia e vi invitiamo ad andare allo stadio o a seguire le partite in LIVE streaming grazie ai servizi offerti dalla quasi totalità delle squadre in campo.

Programma:

CAMPIONATO ITALIANO SECONDA DIVISIONE – Week 9

Sabato, 7 maggio

h.14.30 Frogs Legnano vs Redskins Verona

Domenica, 8 maggio

h. 15.00 Sentinels Isonzo vs Pirates Savona

h. 15.00 Aquile Ferrara vs Reapers Torino

h. 15.00 Giaguari Torino vs Hogs Reggio Emilia

CAMPIONATO ITALIANO A 9 GIOCATORI – Trofeo Paolo Crosti (CIF9) – Week 8

Sabato, 7 maggio

h. 14.30 Sirbons Cagliari vs Elephants Catania

h. 15.00 RVL Achei Crotone vs Mad Bulls Barletta

h. 17.00 Honey Badgers Formigine vs Bengals Brescia

h. 20.00 Crusaders Cagliari vs Eagles United Palermo

h. 20.00 Cavaliers Castelfranco vs Venezia A.F.T.

h. 20.30 Roosters Romagna vs Ravens Imola

Domenica, 8 maggio

h. 14.00 Braves Bologna vs Wolverines Piacenza

h. 15.00 Lancieri Novara vs Blitz Balangero

h. 15.00 Blue Storms Busto Arsizio vs Alfieri Asti

Ph. Credits: @A. Faggioli