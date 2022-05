Roma , Mourinho:” i ragazzi sono stati straordinari, meritano la finale”

Josè Mourinho al termine di Roma – Leicester con la qualificazione alla finalissima Conference League analizzare la vittoria dei giallorossi :

“È una vittoria di famiglia, non solo in campo e in panchina ma nello stadio – ha detto il tecnico della Roma – Questo è il nostro merito più grande, questa empatia, questo senso di famiglia. Abbiamo fatto una gara straordinaria, per me quando il tuo portiere in due gare fa due parate contro una squadra di Premier vuol dire che hai fatto qualcosa di buono. I ragazzi sono stati straordinari, meritano la finale”.