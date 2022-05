Simone Inzaghi commenta ai microfoni di Dazn il successo in rimonta contro l’Empoli. “Abbiamo fatto una grandissima gara a parte i primi 20-25 minuti, in cui la squadra ha avuto troppa voglia e foga.

Ci siamo fatti prendere dalla foga e siamo stati puniti – ha spiegato – Una squadra come la nostra non deve prendere i primi due gol, non abbiamo tenuto le distanze e siamo stati puniti Ora dobbiamo recuperare energie in vista di mercoledì”.