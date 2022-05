Europa League – Eintracht Francoforte – Rangers Glasgow la finalissima

Nelle semifinali di ritorno dell’Europa League l’Eintracht si ripete così come all’andata e tra le mura amiche batte il West Ham 1-0 Impresa dei Rangers Glasgow che battono il Lipsia

La finalissima Europa League del 18 Maggio , sarà Eintracht Francoforte – Rangers Glasgow.

EINTRACHT FRANCOFORTE-WEST HAM 1-0 (TOT. 3-1)

Al 18 ‘ West Ham in dieci uomini :Lancio lungo di Kamada, Cresswell liscia il pallone su cui s’inserisce l’ex Milan Hauge. Il terzino completa l’opera e, con ingenuità, affossa il norvegese. Per l’arbitro è giallo, ma il Var lo richiama al monitor e l’ammonizione diventa espulsione: una mazzata per le speranze degli inglesi.

L’Eintracht ne approfitta e al 26’ arriva il vantaggio: Combinazione sulla destra che libera al cross Knauff, la palla del tedesco è arretrata per Rafael Borré tutto solo sul dischetto dell’area. Un gioco da ragazzi per lui mettere dentro l’1-0, il gol della sicurezza. Il risultato infatti non cambia anche se la squadra di Moyes (espulso dopo una lite con un raccattapalle) va vicinissima alla rete del pareggio. Una punizione di Bowen dalla destra si trasforma in una carambola e solo un salvataggio sulla linea permette agli uomini di Glasner di andare a riposo in vantaggio. Nella ripresa, in dieci e sfiduciati per il risultato, gli inglesi ci provano ma non riescono a fare il miracolo: passa l’Eintracht.

RANGERS-LIPSIA 3-1 (TOT. 3-2)

A Glasgow i Rangers ribaltano il Lipsia, con il gol decisivo di Lundstram che evita i supplementari.

Gli scozzesi vincono 3-1 e ribaltano l’1-0 maturato in Germania contro il Lipsia.

Padroni di casa trovano la rete e lo fanno con l’uomo più atteso: il capocannoniere della Europa League, Tavernier. Al 24’ arriva il raddoppio di Kamara. Il suo sinistro è perfetto, diretto verso l’angolino basso della porta diretta da Gulacsi che non può nulla. Al 28’ Aribo manca ha l’occasione per chiudere il match. Nella ripresa al 70’ però ecco il Lipsia che accorcia con Nnkunku (2-1) I Rangers chiudono il match e si qualificano alla finalissima del 18 Maggio con la rete di Lundstram che approfitta di una corta respinta della difesa avversaria e fa 3-1