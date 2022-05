Lo ha detto il tecnico dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, intervistato da Dazn dopo la sconfitta con l’Inter.

“In partite così per fare risultato ti deve andare tutto bene e noi non siamo stati baciati dalla fortuna sui cambi. Mi è solo spiaciuto finire la gara sulle ginocchia. In spogliatoio avevamo più gente zoppa che altro, ma probabilmente sarebbe stata la stessa cosa nei confronti di una squadra dall’organico incredibile”.