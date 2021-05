Tennistavolo Norbello: spedizione a Novi Sad per la Coppa “Europe Cup” Women

Una trasferta continentale in grande stile cominciata con largo anticipo lunedì 3 maggio e che si concluderà dopo una settimana esatta. Reduci dalla confortante prestazione offerta in campionato con il Cortemaggiore, le norbellissime Katerina Toliou, Krisztina Nagy e Chiara Colantoni si trovano a Novi Sad, nel nord della Serbia, dove assieme ad altre undici formazioni si giocheranno la fase finale della Europe League Women (dal 6 al 9 maggio 2021), organizzata dalla ETTU (European Table Tennis Union) e seconda, come importanza, solo alla Champions League europea.(foto:da-sx-Colantoni-Toliou-e-Nagy-in-Serbia

Il magico terzetto giallo blu ha atteso in pieno relax i sorteggi dei quattro gironi, ciascuno composto da tre squadre. Le prime due accederanno nel tabellone ad eliminazione diretta che comincerà dai quarti di finale.

Il presidente Simone Carrucciu

Poteva andargli meglio perché è stata annoverata nel gruppo A assieme alle padrone di casa del TTC Novi Sad e alle francesi del CP Lyssois Lille Métropole. Nel club transalpino che ha vinto l’edizione 2015 – 16 milita l’ungherese Dora Madarasz, n. 66 al mondo e la svedese Linda Bergstrom (n. 80). Quanto al Novi Sad è al comando del campionato serbo e schiera, oltre a tre atlete autoctone, anche la romena Alina Zaharia.

Caterina Toliu

Ecco la composizione degli altri gironi.

Gruppo B: SH-ITB Budaörsi Sport Club (Ungheria), Etival Clairefontaine ASRTT (Francia)

Gruppo C: TTC Carinthiawinds Villach (Austria), Alicante TDM (Spagna), Saint-Denis Us 93 Tennis De Table (Francia)

Gruppo D: SKST Stavoimpex Hodonin (Repubblica Ceca), Quattro Mori Cagliari, Asea Sarises Florinas (Grecia).

Krisztina Nagy

Le atlete che rappresenteranno il club del centro Sardegna masticano parecchio il pongismo internazionale, specie Chiara e Katerina che oltre ad aver militato nelle nazionali italiana e greca hanno preso parte a svariati tornei e quindi conoscono molte colleghe.

Krisztina Nagy, quanto ad esperienza, non è da meno. Quando militava nella sua squadra di casa, la Statisztika Budapest, ha vinto per cinque volte la Champions League e non è un caso che in questa Coppa ETTU (nata nel 1965-66), per ben 17 volte una società magiara sia salita sul podio più alto.

Kris è da tanti anni che non giocava la ETTU Europe Cup. L’ultima volta fu quando militava in Spagna nel Cartagena. “Provo una sensazione stranissima – commenta Nagy – a distanza di così tanto tempo, ma il dover affrontare squadre molto forti mi stimola parecchio. Ci faremo forza e proveremo a passare il turno perché ipotizzando che una avversaria sia forte in quanto testa di serie, ci possiamo giocare il secondo posto con l’altra”.

A destra Chiara Colantoni nella Europe Cup 2019 in Danimarca

L’iter della manifestazione non è stato quello tradizionale a piccoli concentramenti che comincia in autunno e si protrae gradualmente fino a maggio. Ovviamente hanno inciso le emergenze pandemiche nei vari Stati che hanno impedito la libera circolazione nel continente. E i tifosi del clan giallo blu conoscono benissimo l’andazzo normale visto che il sodalizio del centro Sardegna frequenta la Coppa made in ETTU dalla stagione 2013-2014.

“Nonostante le tante difficolta logistiche, il poter svolgere anche quest’anno la Coppa “Europe Cup” Women è un buon segnale di ripresa – commenta il presidente Simone Carrucciu – e ora non ci resta che fare il tifo per le nostre portacolori. Possono offrire prestazioni da applausi perché dimostrano di essere in forma e con un animo molto più ottimistico rispetto all’inizio della stagione. In bocca al lupo”!

Coppa Europea Femminile – EUROPE CUP

Fase a gironi 6-7 Maggio 2021 Ore 10:00 –

15:00 –

Sede di Gioco Novi Sad – (Serbia)

CP Lyssois Lille Métropole (Francia) Tennistavolo Norbello Tennistavolo Norbello TTC Novi Sad (Serbia