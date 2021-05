L’Alfa Maserà ben figura nella Serie C FGI di ginnastica ritmica

Buone le prestazioni di Cavraro, Conforto e Ruzzon e Carrer. (foto: da sx Ruzzon-Cavraro-Conforto-Carrer)

Si è svolta svolta sabato 1^ maggio al Palantenore di Padova la seconda prova del campionato federale di Serie C di ginnastica ritmica Zona Tecnica 2, competizione che ha visto scendere in pedana 40 società di Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige pronte a contendersi l’ambizioso passaggio in Serie B.

Per l’Alfa Maserà hanno gareggiato Valeria Ruzzon con il cerchio, Elisa Cavraro con le clavette, Katia Conforto con palla e nastro, riserva Martina Carrer in prestito dalla società Olimpia 81: la somma dei punteggi ottenuti ai quattro attrezzi ha permesso alla rappresentativa di ottenere un buon quattordicesimo posto, migliorando nettamente la prestazione della prima prova di febbraio svoltasi a Cantalupa (TO).

Foto delegazione ASD Alfa Maserà



“Le ragazze hanno mostrato carattere in pedana – commenta il presidente dell’Alfa Maserà Simone Piva – e, soprattutto, è evidente come ci siano ancora ampi margini di miglioramento. La strada è quella giusta, i punteggi lo confermano: le nostre ginnaste torneranno in palestra ad allenarsi più consapevoli del loro valore.”





Francesca Sette