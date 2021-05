Football Americano: Recap risultati seconda divisione e CIF9

In Seconda Divisione, derby di Verona ai Mastini, Giaguari inarrestabili a Sarzana, vittoria interna per Saints e Pirates. Seconda giornata ricca di punti ed emozioni in CIF&9.

La terza giornata del Campionato di Seconda Divisione ha mosso la classifica in tutti i gironi coinvolti e regalato più di un brivido. A partire dal derby di Verona, vissuto da entrambe le squadre con grande intensità e un continuo rincorrersi fino al fischio finale, che ha premiato la maggior precisione degli special team dei Mastini nelle trasformazioni: 20 a 19 e primato nel Girone D. E’ dominio Giaguari anche a Sarzana, grazie ad un attacco assai prolifico ed efficace soprattutto nel passing game e ad una difesa che poco o niente ha concesso ai Red Jackets. Esordio vincente, seppur di misura e con fatica, per i Saints in Campionato e seconda sconfitta per i Sentinels, in una partita dove ha dominato il running game. Buona la prima, anzi…ottima per i Pirates che, a due anni dall’ultima partita giocata, mettono in campo una squadra cui basta un quarto di gioco per ingranare la marcia giusta e portare a casa la prima vittoria stagionale. Solo 7 i punti concessi ai Reapers, cui il doppio turno di riposo delle prossime due settimane dovrà servire per aggiustare il tiro e ripartire con la giusta determinazione, anche perché il 22 maggio sarà derby piemontese contro i Gaguari.

Gran bel turno di campionato quello vissuto in CIF9, dove guadagna la copertina la partita tra Predatori Golfo del Tigullio vs Rams Milano, non fosse altro per i 103 punti segnati, risultato secondo solo al 62 a 63 del match di Prima Divisione giocato a Milano tra Rhinos e Ducks! Certo, non era l’esordio che i Rams auspicavano nel Torneo dedicato al loro ‘grande capo’, Big Ram Paolo Crosti, soprattutto considerando la partenza lanciata che li aveva visti chiudere in vantaggio il primo quarto di gioco. Ma questo è il football, e gli arieti milanesi sapranno certamente trarre la giusta lezione da questa sconfitta. Onore ai Predatori, dunque, ma difese che dovranno ragionarci su perché incassare rispettivamente 43 e 60 punti non è proprio cosa abituale…

Seconda vittoria consecutiva per i Trappers Cecina, dopo una combattutissima partita contro i West Coast Raiders, team che certamente saprà farsi largo in questo campionato. Niente da fare per i Braves, che devono nuovamente chinare il capo e ammettere la superiorità degli avversari di giornata, quei Roosters apparsi quanto mai competitivi in ogni reparto e con un offensive game decisamente aggressivo: un altro score ‘over 40’ per i galletti romagnoli, in attesa della sfida per il vertice del Girone F contro i Doves del prossimo 15 maggio. Le colombe bolognesi, infatti, sono riuscite a spuntarla contro i Ravens, ma quanta fatica! Un 6 a 0 risicato e maturato solo nell’ultima frazione di gioco, a pochi minuti dal fischio finale.

Difficilissimo esordio per i Blue Storms in CIF9, che perdono in esterna contro i Blitz senza mai riuscire ad entrare veramente in partita. Balangero ha approfittato perfettamente del probabile disorientamento di una squadra ripartita praticamente da zero, mostrando organizzazione, metodo e un passing game che potrebbe mettere in difficoltà più di un avversario in questa stagione. Chi può sorridere e guardare con ottimismo al futuro, invece, sono gli Eagles United, la formazione palermitana nata dal progetto di unione dei team tackle di Cardinals e Sharks e che, nel 2020, ha stretto una interessante partnership con il Palermo Calcio. La prima uscita ufficiale del team, in casa dei Mida Achei Crotone, è stata un successo, seppur maturato non senza fatica e resistendo al veemente tentativo di rimonta dei padroni di casa che, così, incassano la seconda sconfitta consecutiva in questa stagione.

Bellissima e molto combattuta la sfida tra Cavaliers Castelfranco e Leoni Basiliano, conclusa con la vittoria di questi ultimi per 37 a 31 dopo un continuo rincorrersi. In vantaggio fino all’ultima frazione di gioco, con i team in equilibrio pressoché perfetto, i Leoni hanno ingranato la marcia giusta nel quarto quarto, andando a segno altre due volte, prima con un intercetto riportato direttamente in TD e, subito dopo, con un lancio corto in endzone che ha chiuso definitivamente i giochi.

Chiudiamo il recap con l’atteso derby di Roma tra Legio XIII e Pretoriani. I vicecampioni di Seconda Divisione si sono presentati in casa Legio con la consapevolezza di avere gli occhi puntati addosso: palmares importante, mix di atleti giovani e di esperienza e un coaching staff preparato dove spicca il nome di Marisa ‘Red’ Carosi, prima donna italiana a rivestire un ruolo importante nel roster di una squadra maschile, ovvero quello di Defensive Coordinator. Per contro, la Legio XIII è cresciuta molto negli ultimi anni e oggi può contare su un gruppo di giocatori importante e sui tanti giovani del proprio vivaio. Hanno vinto i Pretoriani, con merito e come da pronostico, ma non è stato affatto facile e sarà molto interessante seguire il percorso di queste due squadre nel prosieguo di stagione.

Da segnalare, ancora una volta, l’ottimo risultato in termini di LIVE streaming: sono 14 su 15 le partite in programma che sono state trasmesse via web dalle squadre, un record di cui fare tesoro e che la Federazione continua ad incoraggiare e supportare, anche con nuove iniziative che andremo presto a raccontare.

Risultati:

CAMPIONATO SECONDA DIVISIONE – WEEK 3

Saints Padova vs Sentinels Isonzo 14-6

Pirates Savona vs Reapers Torino 20-7

Mastini Verona vs Redskins Verona 20-19

Red Jackets Sarzana vs Giaguari Torino 14-42

CAMPIONATO ITALIANO A 9 GIOCATORI – TORNEO PAOLO CROSTI – Week 2

Trappers Cecina vs West Coast Raiders Toscana 33-25

Roosters Romagna vs Braves Bologna 43-6

Doves Bologna vs Ravens Imola 6-0

Predatori GdT vs Rams Milano 60-43

Blitz Balangero vs Blue Storms Busto Arsizio 36-0

Mida Achei Crotone vs Eagles United Palermo 12-20

Cavaliers Castelfranco vs Leoni Basiliano 31-37

Legio XIII Roma vs Pretoriani Roma 3-26

