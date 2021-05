Europa League:Arsenal-Villareal. Le probabili formazioni

Dopo la deludente sconfitta per 2-1 nella gara d’andata all’Estadio de la Ceramica, l’Arsenal sfida il Villarreal in casa, all’Emirates Stadium, nella semifinale di ritorno dell’Europa League 2020/21. In palio un posto nella finale del 26 maggio a Danzica, in Polonia.

Le probabili formazioni

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Holding, Marì, Xhaka; Elneny, Thomas; Saka, Smith-Rowe, Martinelli; Aubameyang.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chuckwueze, Parejo, Coquelin, Trigueros; Gerard Moreno, Alcàcer