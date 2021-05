Europa League: Roma – Manchester United. Le probabili formazioni

Roma –Manchester United , stasera ritorno semifinale Europa League. (foto Paulo Fonseca tecnic della Roma)

La pesante sconfitta nel match d’andata (6-2) subita una settimana fa all’Old Trafford è praticamente un’eliminazione annunciata oppure sarà una partita che potrebbe regalare emozioni?

Recuperare contro i Reed Devils sarà molto difficile. Molto probabilmente , ma il calcio puiò sempre smenire , sarà un match molto sentito da Paulo Fonseca , il tencico portoghese pronto ad essere sostituito dalla prossima stagione dal suo connazionale Josè Mourinho.

Le ulttime:

Fonseca ha gli uomini contati e la formazione è quasi da inventare. In porta Mirante riprenderà il posto a scapito di Fuzato. Dopo mesi di emergenza, il reparto difensivo è quello con meno problemi. La difesa sarà composta da Mancini, Smalling e Ibanez. Tra i quattro di centrocampo ci saranno sicuramente Karsdorp e Cristante. Diawarat. A sinistra pronto Santon.

Più tranquillo Solskjaer. Il Manchester non ha giocato nel weekend a causa della protesta dei suoi tifosi contro la famiglia Glazer, proprietaria del club. Il tecnico norvegese potrebbe riproporre l’undici di Old Trafford. Greenwood insidia Rashford, non al meglio. Pogba ancora largo a sinistra, confermato Cavani dall’inizio.

Probabili formazioni Roma-Manchester United: le possibili scelte di Fonseca e Solskjaer

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Diawara, Santon; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Manchester (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani. All. Solskjaer