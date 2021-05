Eroica Juniores la corsa che nasce già Classica

Eroica trae ispirazione dal passato ma progetta e costruisce il futuro del ciclismo: “Domenica 16 maggio si corre Eroica Juniores, gara nazionale che nasce già classica per la categoria – annuncia Giancarlo Brocci, ideatore de L’Eroica -.

Intanto perché si percorrono diverse strade bianche del Percorso Permanente de L’Eroica, che tre giorni dopo vedranno in scena i big del Giro d’Italia. Poi perché si va da Siena a Montalcino per 113 km, itinerario di bellezza speciale, teatro del più bel ciclismo degli ultimi anni”. Questo, in estrema sintesi, il progetto sportivo a cui segue una dedica molto speciale: “La coppa al vincitore è dedicata ad Andrea Meneghelli, presidente di Eroica Italia prematuramente scomparso”.

Tra poco più di due settimane, dunque, le strade della provincia di Siena ospiteranno la prima edizione di Eroica Juniores – Coppa Andrea Meneghelli con l’organizzazione di Eroica Italia ssd che così aggiunge una gara dedicata ai giovani al programma degli eventi per appassionati. Un investimento per il ciclismo che nasce dal territorio, a cominciare da Siena e Montalcino, rispettivamente sede di partenza ed arrivo della corsa che avrà luogo poco prima dell’avvento della Corsa Rosa: “Gli ultimi trenta chilometri della gara – spiega Franco Rossi, presidente del comitato organizzatore – saranno proprio quelli che poi percorreranno i professionisti. Eroica Juniores ci consentirà di proporre molti dei valori che hanno reso famosa ed amata L’Eroica in tutto il mondo”.

Ritrovo e partenza avranno luogo presso la Fortezza Medicea a Siena. Il via sarà dato alle ore 14.00 mentre l’arrivo sarà fissato in piazza del Popolo a Montalcino, alle ore 17.00 circa.

Eroica Juniores sarà anche l’occasione per pedalare sulle strade che domenica 30 maggio ospiteranno Eroica Montalcino, un invito rivolto a tutti coloro che amano pedalare in luoghi di straordinaria bellezza come la Val d’Orcia e le Crete Senesi.

