Il cordoglio di USSI Umbria per la morte di Moreno Asciutti

Il Gruppo Umbro dell’Ussi si unisce al cordoglio della moglie Lorella e di tutti i familiari per la morte del collega e amico Moreno Asciutti, che ci ha lasciato dopo una lunga malattia a 61 anni.

Già ad ottobre 2017, quando era stato colpito da quel terribile male che l’ha condotto fino alla morte, gli amici e gli stessi colleghi giornalisti avevano vissuto con sgomento il fatto che la sorte si fosse accanita proprio nei confronti di Moreno, che aveva sempre affrontato la vita con slancio ed entusiasmo, nel lavoro come per i suoi affetti più cari.

Professionalmente aveva mosso i primi passi a Galileo, prima da cameramen e poi anche come conduttore di programmi sportivi; quindi la straordinaria esperienza imprenditoriale con la Snap, divenuta in breve tempo realtà di riferimento a livello nazionale del settore televisivo e multimediale tanto da realizzare le immagini anche per la Rai.

Ma ciò che più mancherà di Moreno sono le sue doti umane, la sua ironia e la sua generosità, un vuoto che sarà impossibile colmare per tutti coloro che lo conoscevano.