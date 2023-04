Coppa Italia – semifinale d’andata. Cabral – Gonzalez: Cremonese-Fiorentina 0-2

(di Sergio Chiaretti)– Allo stadio ‘Zini’ con una bella cornice di pubblico la Fiorentina batte la Cremonese 2-0

Ad inizio del match le squadra si affrontano a viso aperto. Gli ospiti subito pericolosi con Barak e Ikone, il francese strozza la conclisione da breve distanza. la Cremonese risponde con Tsadjoiut , il tiro di sinistro da bionaposizione finisce a lato di poco.

Al 14′ ci prova Cabrala, il tiro di controbalzo sfiora il palo alla destra di Sarr.

Al 20′ arriva il vantaggio viola: cross di Biraghi per la testa di Cabral che gira rete. 29’ i viola si divorano il raddoppio, con il colpo di testa di Nico Gonzalez che sbatte sul portiere Sarr. Il dominio dei toscani aumenta con il passare dei minuti, ma al termine del primo tempo il risultato è ancora sull’1-0. A inizio ripresa Ballardini cambia, inserendo Dessers e Buonaiuto. I cambi funzionano e la Fiorentina trova meno spazo nelle manovre. Al 74′ Cabral sfiora il raddoppio sulla linea salva Aiwu toccando la palla con un braccio , Mariani concede il penalty con espulsione del giocatore grigiorosso. Dal dischetto Nico Gonzales non sbaglia e firma il 2-0. I viola controllano il match anche per la superiorità numerica e gestendo il doppio vantaggio fino alla fine. Il 27 Aprile la gara di ritorno allo stadio ‘Franchi’

IL TABELLINO

CREMONESE-FIORENTINA 0-2

CREMONESE (3-5-2): Sarr ; Aiwu , Bianchetti (dal 18’ st Sernicola ), Vasquez ; Pickel, Benassi (dal 31’ st Locoshvili ), Castagnetti (dal 1’ st Buonaiuto ), Meité 5, Valeri ; Tsadjout (dal 1’ st Dessers ), Ciofani (dal 21’ st Afena-Gyan ). All. Ballardini. A disposizione: Carnesecchi, Saro, Quagliata, Ghiglione, Galdames.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano ; Dodo , Martinez Quarta , Igor , Biraghi ; Mandragora (dal 41’ st Castrovilli), Amrabat ; Ikoné (dal 41’ st Brekalo), Barak (dal 25’ st Bonaventura ), Gonzalez ; Cabral (dal 38’ st Jovic sv). All. Italiano. A disposizione: Cerofolini, Vannucchi, Terzic, Ranieri, Venuti, Duncan, Bianco, Sottil, Kouamé.

Arbitro: Mariani.

Marcatori: 20’ Cabral, 75’ rig. Gonzalez