Serie B – Risultati 14^ giornata di ritorno

Cinque i match giocati nella 32^ giornata campionato Serie B.

Il Lecce passa a Terni 4-1, Tris del Benevento alla Reggina . Pareggio 2-2 tra Sapl e Cosenza. Il Pordenone batge il Frosinone 2-0 . La Cremoense batte l’Alessandria 2-1.

Martedì 5 aprile

Ore 19

Spal-Cosenza 2-2 (41′ Camporese (C), 46′ Dickmann (S), 49′ Caso (C), 90+3 Esposito (S)

Pordenone-Frosinone 2-0 ( 13′ Deli, 82′ Cambiaghi)

Ternana-Lecce 1-4 (5′ Coda (L), 20′ Strfezza (L) , 44′ Bogdan (T), 78′ Di Mariano (L), 86′ Ragusa (L)

Reggina-Benevento 0-3 (21′ Insigne, 79′ Forte, 90+6 Moncini)

Cremonese-Alessandria 2-1 (28′ Strizzolo (C),, 47′ Gaetano (C), 49′ Palombi (A) )

Parma-Como 4-3 (31′ Vazquez (P), 61′, 68′ e 90′ [rig.] Gliozzi (C), 77′ e 81′ Bernabé (P), 85′ Tutino (P))

Mercoledì 6 aprile

ORE 19:00

Cittadella-Perugia 0-0

Monza-Ascoli 2-0 (17’ Valoti, 27’ rig. Gytkjaer)

Pisa-Brescia 0-0

Vicenza-Crotone 1-1 (29’ Teodorczyk (V), 40’ Marras (C))

CLASSIFICA

Cremonese 63

Lecce 62

Monza 60

Pisa 59

Brescia 58



Benevento 57*

Ascoli 52

Frosinone 51

Perugia 48

Ternana 44

Cittadella 45

Parma 45

Reggina 44

Como 44



Spal 34

Alessandria 26

Vicenza 25

Cosenza 24*



Crotone 21

Pordenone 17

*una partita in meno