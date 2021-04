La 105 Targa Florio apre le iscrizioni

Primo atto ufficiale insieme alla pubblicazione del regolamento per la gara organizzata dall’Automobile Club Palermo che dal 6 all’8 maggio sarà 3° appuntamento del Campionato Italiano Rally Sparco, Campionato Italiano Rally Autostoriche, Coppa Rally di Zona e Campionato Siciliano. Stop alle adesioni mercoledì 28 aprile.

La 105^ Targa Florio Rally e Targa Florio Historic Rally aprono le iscrizioni. Sarà possibile inviare le adesioni alla gara organizzata dall’Automobile Club Palermo fino a mercoledì 28 aprile.

Il via alle iscrizioni alla corsa automobilistica più antica del mondo, coincide con la pubblicazione del Regolamento Particolare di Gara, entrambi gli atti ufficiali sono i primi che ufficialmente avvicinano all’edizione 2021che dal 6 all’8 maggio costituirà il terzo round stagionale del Campionato Rally Sparco, il secondo del Campionato Italiano Rally Autostoriche e l’appuntamento d’apertura per la Coppa Rally di 8^ Zona e di Campionato Siciliano per auto moderne e storiche.

Lo staff organizzatore che fa capo all’Automobile Club Palermo, presieduto da Angelo Pizzuto, lavora senza sosta per ottimizzare ogni particolare per l’edizione 2021 che si svolgerà, seppur ancora una volta senza il pubblico, parte integrante da sempre della Targa Florio e delle gare siciliane in genere.

L’elenco si preannuncia vario e nutrito, visti gli alti numeri che vanta il Campionato Rally Sparco 2020 e l’elevato interesse che ha suscitato la prima prova del Tricolore Autostoriche, a cui si aggiungeranno quanti saranno a caccia di punti per la zona e per la serie regionale.

-“Anche quest’anno ci siamo quasi. Per la 105^ volta – dichiara Angelo Pizzuto – L’apertura delle iscrizioni segna sempre un momento emozionante, che siamo certi porterà anche per il 2021 in Sicilia il meglio del rallysmo nazionale ed estero. Una competizione che sarà come sempre all’altezza, che riporterà ancora le Madonie ad essere un campo di sfida tra i grandi piloti del rally italiano. E anche la 105^ edizione non deluderà le aspettative degli appassionati e tifosi che nel mondo amano la Targa”-.

La 104^ Targa Florio andò nella mani dei Campioni Italiani Andrea Crugnola e Pietro Ometto su Citroen C3 R5, seguiti sul podio 2020 da Stefano Albertini con Danilo Fappani su Skoda Fabia e Giandomenico Basso e Lorenzo Granai su Volkswagen Polo. Quarta brillante piazza per Marco Pollara, primo dei siciliani su Skoda Fabia, navigato da Daniele Mangiarotti.

foto , Podio Targa Florio 2020