SERIE A TIM- Mkhitaryan-Lautaro:Inter-Lecce 2-0

Allo stadio San Siro Meazza nerazzurri di Inzaghi hanno battuto il Lecce 2-0 e si riporta al seconda posto in classifica.

Mkhitaryan sblocca il match al 29′ con un rito a giro all’incrocio dei pali al termine di una bella galoppata di Gosens e assist in area da Barella. A inizio ripresa il raddoppio con il destro vincente di Lautaro Martinez sul primo palo su assist di Dumfries. Per il Lecce, sempre a +9 sulla zona retrocessione, seconda sconfitta di fila in campionato.

IL TABELLINO

INTER-LECCE 2-0

Inter (3-5-2): Onana ; Darmian , Acerbi , Bastoni ; Dumfries (33′ st D’Ambrosio ), Barella , Calhanoglu (33′ Gagliardini), Mkhitaryan (25′ st Brozovic ), Gosens (45′ st Zanotti); Lautaro (25′ st Lukaku ), Dzeko . A disp.: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Bellanova, Asllani, Carboni. All.: Inzaghi.

Lecce (4-3-3): Falcone ; Gendrey , Tuia (20′ st Romagnoli ), Umtiti Pezzella; Gonzalez (38′ st Helgason ), Hjulmand , Maleh (12′ st Blin ); Strefezza (12′ st Oudin ), Ceesay , Di Francesco (38′ st Banda). A disp.: Bleve, Brancolini, Ceccaroni, Lemmens, Cassandro, Askildsen, Gallo, Colombo. All.: Baroni

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 29′ Mkhitaryan, 8′ st Martinez