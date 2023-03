Roma, Mourinho:”quando giochiamo da squadra, siamo forti”

La Roma ha battuto 1-0 la Juventus , giallorossi al quarto posto in classifica. Mourino:”Sono ancora perplesso per come abbiamo giocato a Cremona , una sconfitta che ancora non ho digerito”.

“Contro la Juve abbiamo dimostrato che quando giochiamo da squadra siamo forti”. La squadra ha dato tutto -ha aggiunto -. . Non è stato un successo per l’organizzazione tattica, ma per quanto fatto dai giocatori. Dovevamo tenere più palla, difendendoci più bassi per evitare le loro ripartenze. Anche Rui Patricio ha fatto bene”.