SERIE B: 4 baci perugina nella giornata in cui allunga il Frosinone

Il Punto sulla Serie BKT- 23^ giornata , a cura di Marco Foianesi

Il Perugia rifila 4 baci alle rondinelle del Brescia. Per la prima volta la squadra di Castori esce dai play-out. Un risultato rotondo frutto dei progressi di una squadra di certo non costruita per salvarsi e agevolata dall’inferiorità numerica di Karacic avvenuta al 16’. Le reti portano la firma di Santoro, Casasola, Kouan e Angella. Un orchestra l’ha definita allenatore a fine partita, soddisfatto oltre che del risultato soprattutto della prestazione, musica per le orecchie dei tifosi. La difesa continua la sua imbattibilità, arrivata a 210 minuti con 8 clean-sheet, prossimo avversario l’Ascoli prima dell’atteso derby.

Punto prezioso per la Ternana sul campo del Cosenza, un 0-0 che dà continuità alla squadra di Andreazzoli in ottica play-off. Un palo a testa , se il primo sul colpo di testa di Vaisanen ha salvato la porta ternana , quello colpito nel finale da Favilli ha negato la vittoria. Su corner battuto da Falletti il centravanti ha colpito di testa indirizzando la palla all’angolino che solo il legno ha negato il colpaccio. Il pallone attraversava tutta la linea di porta una particolare traiettoria che permetteva al portiere calabrese Micai di salvare e smanacciare. Fere al sesto posto con 33 punti.

In testa troviamo sempre il Frosinone che si è imposto facilmente sul campo del Como per 2-0. Il vantaggio è aumentato, +11 che profuma di promozione. Fabio Grosso per raggiungere la Serie A ha davanti a se un calcio di rigore, e tutti sappiamo come lo ha calciato a Berlino. Le inseguitrici infatti hanno perso entrambe. Il Genoa con un secco 2-0 a Parma, la Reggina 2-1 sul campo del Palermo.

Chi vola e sorprende tutti è la squadra altoatesina del Sudtirol, capace di sbancare per 1-0 il campo di Pisa. Se ai pisani gli rimane la piazza, mister Bisoli sta compiendo dei miracoli, un quarto posto frutto di lavoro e di sacrifici. Anche il Bari dilaga a Ferrara, in un pirotecnico 4-3 che mette in pericolo la panchina di De Rossi. Ha debuttato l’amico Nainggolan che ha già regalato assist ed è andato anche in goal, ma non è servito, comunque ha fatto vedere che ancora può giocare a certi livelli.

A proposito di panchine sono saltate quelle di Benevento e Ascoli. Fatale per Cannavaro la sconfitta casalinga con il Venezia per 2-1, si parla di Stellone, per Bucchi quella patita 3-0 su uno scatenato Cittadella, incontri in corso con Di Biagio in pole. Una serie B all’insegna dell’azzurro nazionale, quello più splendente è quello del Frosinone.