Milan , Pioli:”Abbiamo fatto una partita difficile”

E' uno Stefano Pioli amareggiato che analizza la sconfitta nel derby.

“Abbiamo concesso qualcosa e difeso male. Dovevamo palleggiare di più: male perché ne avevamo la possibilità ed eravamo spesso in superiorità numerica – ha commentato a Dazn il tecnico del Milan -.

“Abbiamo fatto una partita difficile. Purtroppo ci siamo fatti trovare impreparati sulla palla inattiva.Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio offensivamente”.”E’ successo che le partite negative ci hanno tolto fiducia e convinzione. Non siamo ancora una squadra così matura, quindi abbiamo sofferto – ha aggiunto Pioli -. Dobbiamo ripartire da stasera, anche se è una sconfitta che ci fa male non fa bene per il morale”.