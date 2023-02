La Spezia è una città civile. Cori razzisti contro il Napoli , Maradona e Spalletti.

( di Rosario Murro).- Ieri i cori razzisti contro il Napoli e il tecnico Spalletti sono ‘Tresh’.Nella foto , GdS Victor Osimhen autore di una doppietta).

Una vergognoisa azione partita dalla Curva dei tifosi dello Spezia ieri durante il match contro il napoli , vinto dagli azzuri 3-0.

Una vergogna per tutti che deve farci riflettere , e non poco. “LAVIALI COL VESUVIO” e non solo , innaggendo alla morte di Diego Armando Maradona , la vera ICONA di Napoli . Ma non è tutto : come se non bastasse cori anche contro il tecnico ex giocatore dello Spezia , con due figli nati nella citta ligure , Luciano Spalletti.

Luciano Spalletti

Senza vergogna , senza educazione sportiva sopratutto quella civile. Purtroppo c’è ancora tanto da imparare nelle tifoserie che dimostrano immaturità incoscienza e, inciviltà , i cori di cattivo gusto , così ieri allo stadio ‘Picco’ nei confornti di una squadra che gioca la sua partita viaggia testa alla classifica Serie A , giocando sportivamente il match, forsea quella porsione di tifosi basta poco per accontentarsi, a differenza di altri presenti allo stadio che hanno anche applaudito quando durante il riscaldamento , Victor Osimmhen ha calciato la plla in curva centrando una tifosa, l’attaccante nigeriano preoccupato delle conseguenza ha scavalcato il settore andando a sincerarsi delle condizioni fisiche della donna.

Ora la palla passa al Giudice sportivo , che sanzionarà – come al solito . con diecimila euro di multa la Curva del Picco ? . In questi casi però , visto che si susseguono fatti analoghi e non solo quello di ieri accaduto a La Spezia ma, anche su altri campi da gioco , una mano più pesanate sarebbe più oppurtuna con la chiusura più ammenda e penalità in classifica.