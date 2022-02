Serie BKT: Cremonese – Monza 3-2

Nel derby lombardo , posticipo della 21^ giornata La Cremoense ha battuto il Monza. La squadra allenata da Pecchi sale al quarto posto posto in classifica generale a quota 38 punti. Monza fermo a 35.

CREMONESE-MONZA 3-2 (1-0)

MARCATORE: 33′ Gaetano (C) 2′ st Ciofani (C) 9′ st D’Alessandro (M) 19′ st Ciofani (C) 39′ st Ciurria (M)

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Casasola, Bianchetti, Okoli, Sernicola; Fagioli (15′ st Valzania), Castagnetti; Zanimacchia (1′ st Baez), Gaetano (1′ st Gondo), Buonaiuto (32′ st Rafia); Ciofani (40′ st Strizzolo). All. Pecchia. A disp.: Ciezkowski, Sarr, Ravanelli, Meroni, Bartolomei, Crescenzi, Di Carmine.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Bettella (10′ st P. Pereira), Marrone, C. Augusto; Sampirisi, Colpani (10′ st G. Ramirez), Barberis, Mazzitelli (25′ st Favilli), D’Alessandro (35′ st Gytkjaer); Mota C., Mancuso (10′ st Ciurria). All. Stroppa. A disp.: Sommariva, Caldirola, Machin, Siatounis, Antov, Paletta, Molina.

ARBITRO: Sig. Massa di Imperia (Lo Cicero-Rocca)

AMMONITI: Bianchetti (C) Bettella (M) Sernicola (C) Casasola (C) C. Augusto (M) Okoli (C) Marrone (M)