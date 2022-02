Serie A: carattere sardo! Atalanta-Cagliari 1-2

Il cCgliari piega l’Atalanta e complica i progetti Champions della Dea

Il Cagliari fa bottino pieno al Gewiss Stadium. La squadra allenata da Mazzari batte l’Atalanta 2-1

Grande passo in vanati dei rossoblu nonostante con una formazione rimaneggiata i sardi fanno un balzo in avanti nella lotta per evitare la B grazie a una doppietta dell’uruguaianoGrande passo e fa un grande passo in avanti in chiave salvezza. Senza punte, Mazzarri lascia il solo Pereiro al centro dell’attacco e si affida a una gara di contenimento. In apertura di ripresa i sardi passano in vantaggio proprio con un gol dell’uruguaiano che poi fa espellere Musso. L’Atalanta, in dieci, trova il pari con Palomino ma è sempre Pereiro, dopo un cross di Bellanova, a segnare il gol vittoria.

IL TABELLINO

ATALANTA-CAGLIARI 1-2

Atalanta (4-2-3-1): Musso; Zappacosta, Palomino, Djimsiti, Pezzella (1’ st Maehle); Koopmeiners, Freuler; Malinovskyi, Pessina (13’ st Boga), Pasalic (9’ st Rossi); Muriel (13’ st Zapata, 27’ st Mihaila). All. Gasperini.

Cagliari (5-4-1): Cragno; Bellanova (42’ st Ceppitelli), Goldaniga, Lovato, Obert (42’ st Carboni), Lykogiannis; Deiola (45’ st Kourfalidis), Marin, Grassi, Dalbert (33’ st Baselli); Pereiro. All. Mazzarri.

Arbitro: Prontera

Marcatori: 5’ st Pereiro (C.), 20’ st Palomino (A.), 23’ st Pereiro (C.)

Ammoniti: Dalbert (C.), Grassi (C.), Zappacosta (A.), Deiola (C.), Cragno (C.), Goldaniga (C.)

Espluso: Musso (A.)