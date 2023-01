Eurolega: Virtus Bologna corsara a Barcellona

Così arriva il grande successo ottenuto dalla a Virtus Bologna nella 17esima giornata di Eurolega contro il Barcellona.

Il porio quarto del match è nettamente dominio assoluto degli emiliani (26-15) e reggono il tentativo di rimonta nel secondo (42-39). Partita che aumenta di ritmo e qualità nel terzo periodo, Teodosic e la difesa di Scariolo fanno la differenza nel quarto quarto per l’83-75 finale. Ottava vittoria in Eurolega per la Virtus che tornerà in campo il 10 gennaio in casa contro lo Zalgiris.