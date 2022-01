Un 2022 ricco di eventi nazionali e internazionali

Ecco il calendario degli appuntamenti sportivi del 2022. Dagli Sport Invernali grandi protagonisti a febbraio con i Giochi Olimpici di Pechino al Calcio con i Mondiali in Qatar previsti nel mese di dicembre. E poi, sport per sport, tutti i principali appuntamenti nazionali e internazionali.

GENNAIO

28/12-6/1 SALTO CON GLI SCI: Tournée Quattro Trampolini (Germania, Austria)

28/12-4/1 SCI DI FONDO: Tour de Ski (Svizzera, Germania, Italia)

1-9/1 TENNIS: Atp Cup (Sydney, Australia)

1-14/1 RALLY: Dakar Rally (Arabia Saudita)

3-4/1 SCI DI FONDO: Coppa del mondo maschile e femminile (Val di Fiemme, Italia)

4-5/1 SCI: Coppa del Mondo maschile e femminile (Zagabria, Croazia)

5-6/1 VOLLEY: Coppa Italia femminile Final Four (Roma)

7-9/1 PATTINAGGIO VELOCITA’: Campionati europei (Heerenveen, Olanda)

8-9/1 SCI: Coppa del Mondo maschile (Adelboden, Svizzera)

8-9/1 SCI: Coppa del Mondo femminile (Kranjska Gora, Slovenia)

9/1-6/2 CALCIO: Coppa d’Africa

10-16/1 PATTINAGGIO FIGURA: Campionati europei (Tallinn, Estonia)

11/1 SCI: Coppa del Mondo femminile (Flachau, Austria)

12/1 CALCIO: Supercoppa italiana Inter-Juve (San Siro, Milano)

12/1 CALCIO: Coppa Italia Ottavi di finale: Atalanta-Venezia, Napoli-Fiorentina

13-30/1 PALLAMANO: Campionati europei maschili (Ungheria, Slovacchia)

13/1 CALCIO: Coppa Italia Ottavi di finale: Milan-Genoa

14-16/1 SCI: Coppa del Mondo maschile (Wengen, Svizzera)

14-16/1 SHORT TRACK: Campionati europei (Dresda, Germania)

15-16/1 SCI: Coppa del Mondo femminile (Altenmarkt, Austria)

17-30/1 TENNIS: Australian Open (Melbourne, Australia)

18/1 CALCIO: Coppa Italia Ottavi di finale: Lazio-Udinese, Juventus-Sampdoria

19/1 CALCIO: Coppa Italia Ottavi di finale: Sassuolo-Cagliari, Inter-Empoli

20/1 CALCIO: Coppa Italia Ottavi di finale: Roma-Lecce

20-23/1 RALLY: Rally di Monte Carlo

21-23/1 SCI: Coppa del Mondo maschile (Kitzbuhel, Austria)

22-23/1 SCI: Coppa del Mondo femminile (Cortina, Italia)

22-23/1 SLITTINO: Campionati europei (St.Moritz, Svizzera)

22-23/1 VOLLEY: Coppa Italia maschile Final Four (Bologna)

25/1 SCI: Coppa del Mondo femminile (Kronplatz, Italia)

25/1 SCI: Coppa del Mondo maschile (Schladming, Austria)

27/1 CALCIO: Coppa Italia Quarti di finale

28-29/1 FORMULA E: EPrix di Diriyah (Arabia Saudita)

29-30/1 SCI: Coppa del Mondo femminile (Garmisch Partenkirchen, Germania)

29-30/1 CICLOCROSS: Campionati mondiali (Fayetteville, Usa)

FEBBRAIO

3-10/2 CALCIO: Coppa Italia Semifinali

3-12/2 CALCIO: Campionati mondiali per Club (Emirati Arabi Uniti)

4-20/2 OLIMPIADI INVERNALI a Pechino

6/2 RUGBY: Torneo 6 Nazioni 1.a giornata (Francia-Italia)

12/2 FORMULA E: EPrix di Città del Messico (Messico)

13/2 RUGBY: Torneo 6 Nazioni 2.a giornata (Italia-Inghilterra)

13/2 FOOTBALL AMERICANO: Super Bowl NFL (Inglewood, California, Usa)

15-16/2 CALCIO: Champions League Ottavi di finale andata (Inter-Liverpool il 16/2)

17/2 CALCIO: Europa League Playoff andata (Barcellona-Napoli, Porto-Lazio, Atalanta-Olympiacos)

17/2 CALCIO: Conference League playoff andata

20/2 BASKET NBA: All Star Game (Cleveland, Usa)

20/2 AUTOMOBILISMO: Nascar Daytona 500 (Daytona Beach, Florida, Usa)

22-23/2 CALCIO: Champions League Ottavi di finale andata (Villarreal-Juventus il 22/2)

24/2 CALCIO: Europa League Playoff andata (Napoli-Barcellona, Lazio-Porto, Olympiacos-Atalanta)

24/2 CALCIO: Conference League playoff ritorno

26-27/2 SCI: Coppa del Mondo maschile (Garmisch Partenkirchen, Germania)

26-27/2 SCI: Coppa del Mondo femminile (Crans Montana, Svizzera)

27/2 RUGBY: Torneo 6 Nazioni 3.a giornata (Irlanda-Italia)

MARZO

2/3 CICLISMO: Trofeo Laigueglia (Italia)

3-6/3 PATTINAGGIO VELOCITA’: Campionati del mondo (Hamar, Norvegia)

4-13/3 PARALIMPIADI INVERNALI a Pechino

4-5/3 TENNIS: Coppa Davis, spareggio Italia-Slovacchia

5/3 CICLISMO: Strade Bianche (Siena, Italia)

5-6/3 SCI: Coppa del Mondo femminile (Lenzerheide, Svizzera)

5-6/3 SCI: Coppa del Mondo maschile (Kvitfjell, Norvegia)

6/3 MOTOMONDIALE: GP Qatar a Losail

6/3 ATLETICA: Maratona di Tokyo (Giappone)

6-13/3 CICLISMO: Parigi-Nizza (Francia)

7-13/3 CICLISMO: Tirreno-Adriatico (Italia)

8-9/3 CALCIO: Champions League Ottavi di finale ritorno (Liverpool-Inter l’8/3)

10/3 CALCIO: Europa League ottavi andata

10/3 CALCIO: Conference League ottavi andata

11-12/3 SCI: Coppa del Mondo femminile (Are, Svezia)

12-13/3 SCI: Coppa del Mondo maschile (Kranjska Gora, Slovenia)

12/3 RUGBY: Torneo 6 Nazioni 4.a giornata (Italia-Scozia)

15-16/3 CALCIO: Champions League Ottavi di finale ritorno (Juventus-Villarreal il 16/3)

15-22/3 VOLLEY: Challenge Cup finale maschile (andata e ritorno)

15-22/3 VOLLEY: Cev Cup finale femminile (andata e ritorno)

16-20/3 SCI: Coppa del Mondo finali maschili e femminili (Meribel-Courchevel, Francia)

16/3 CICLISMO: Milano-Torino

16-23/3 VOLLEY: Challenge Cup finale femminile (andata e ritorno)

16-23/3 VOLLEY: Cev Cup finale maschile (andata e ritorno)

17/3 CALCIO: Europa League ottavi ritorno

17/3 CALCIO: Conference League ottavi ritorno

18-20/3 SHORT TRACK: Campionati mondiali (Montreal, Canada)

19/3 CICLISMO: Milano-Sanremo (Italia)

19/3 RUGBY: Torneo 6 Nazioni 5.a giornata (Galles-Italia)

20/3 FORMULA UNO: GP Bahrain a Sakhir

20/3 MOTOMONDIALE: GP Indonesia a Mandalika

21-27/3 PATTINAGGIO DI FIGURA: Campionati mondiali (Montpellier, Francia)

24/3 CALCIO: spareggi Mondiali Qatar 2022 semifinali, Italia-Macedonia del Nord (Palermo)

27/3 CICLISMO: Gand-Wevelgem (Belgio)

27/3 CICLISMO: GP Industria e Artigianato (Italia)

27/3 FORMULA UNO: GP Arabia Saudita a Jeddah

29/3 CALCIO: spareggi Mondiali Qatar 2022 finali, ev. Italia

30/3 VOLLEY: Superlega finale Regular season

APRILE

2-10/4 CURLING: Campionati mondiali maschili (Las Vegas, Usa)

3/4 MOTOMONDIALE: GP Argentina a Termas de Rio Hondo

3/4 VOLLEY: A1 donne finale Regular season

3/4 CICLISMO: Giro delle Fiandre (Belgio)

3/4 CANOTTAGGIO: The boat Race Oxford-Cambridge (Gran Bretagna)

5-6/4 CALCIO: Champions League Quarti di finale andata

7/4 CALCIO: Europa League quarti andata

7/4 CALCIO: Conference League quarti andata

7-10/4 GOLF: Masters Tournament (Augusta, Stati Uniti)

8-10/4 SUPERBIKE: Round Spagna ad Aragona

9-10/3 FORMULA E: EPrix di Roma

10/4 FORMULA UNO: GP Australia a Melbourne

10/4 MOTOMONDIALE: GP Stati Uniti ad Austin

10/4 CICLISMO: Amstel Gold Race (Paesi Bassi)

12-13/4 CALCIO: Champions League Quarti di finale ritorno

14/4 CALCIO: Europa League quarti ritorno

14/4 CALCIO: Conference League quarti ritorno

17/4 CICLISMO: Parigi-Roubaix (Francia)

18/4 ATLETICA: Maratona di Boston (Stati Uniti)

18-22/4 CICLISMO: Tour des Alpes (Italia)

20/4 CICLISMO: Freccia Vallone (Belgio)

21-24/4 RALLY: Rally di Croazia

22-24/4 SUPERBIKE: Round Spagna ad Aragona

24/4 CICLISMO: Liegi-Bastogne-Liegi (Belgio)

24/4 MOTOMONDIALE: GP del Portogallo in Algarve

24/4 FORMULA UNO: GP dell’Emilia Romagna (Imola, Italia)

26-27/4 CALCIO: Champions League Semifinali andata

28/4 CALCIO: Conference League semifinali andata

30/4 FORMULA E: EPrix del Principato di Monaco (Montecarlo)

MAGGIO

1/5 MOTOMONDIALE: GP di Spagna (Jerez)

1-15/5 VOLLEY: finali scudetto Superlega-A1 donne

2-15/5 TENNIS: Internazionali d’Italia (Roma, Italia)

3-4/5 CALCIO: Champions League Semifinali ritorno

5/5 CALCIO: Conference League semifinali ritorno

6-29/5 CICLISMO: Giro d’Italia (Italia)

8/5 FORMULA UNO: GP di Miami (Usa)

8/5 BASKET: Serie A termine Regular Season

13-29/5 NUOTO: Mondiali (Fukuoka, Giappone)

13/5 ATLETICA: Diamond League (Doha, Qatar)

13-29/5 HOCKEY SU GHIACCIO: Campionati mondiali maschili (Helsinki e Tampere, Finlandia)

14-15/5 FORMULA E: EPrix di Berlino (Germania)

15/5 MOTOMONDIALE: GP di Francia (Le Mans)

16/5-5/6 TENNIS: Open di Francia – Roland Garros (Parigi, Francia)

18/5 CALCIO: Europa League Finale a Siviglia (Spagna)

19/5 CALCIO: Coppa Italia Finale

19-22/5 GOLF: PGA Championship (Bloomfield Township, Stati Uniti)

19-22/5 RALLY: Rally di Portogallo

20-22/5 SUPERBIKE: Round Portogallo a Estoril

21 o 22/5 VOLLEY: Champions Super Finals maschile e femminile

21/5 ATLETICA: Diamond League (Birmingham, Gran Bretagna)

22/5 FORMULA UNO: GP di Spagna (Barcellona)

22/5 CALCIO: Serie A ultima giornata

25/5 CALCIO: Conference League Finale a Tirana (Albania)

27-29/5 BASKET: Eurolega Final Four (Berlino, Germania)

28/5 CALCIO: Champions League Finale a San Pietroburgo (Russia)

28/5 ATLETICA: Diamond League (Eugene, Usa)

29/5 FORMULA UNO: GP di Monaco (Montecarlo)

29/5 MOTOMONDIALE: GP d’Italia (Mugello)

29/5 AUTOMOBILISMO: 500 miglia Indianapolis (Stati Uniti)

31/5-5/6 VOLLEY: Nations League femminile (Italia in Turchia)

GIUGNO

1/6 CALCIO: Supercoppa Mondiale, Italia-Argentina

2-5/6 RALLY: Rally d’Italia-Sardegna

2-19/6 BASKET Nba Finals

4/6 CALCIO: Nations League, Italia-Germania

4/6 FORMULA E: EPrix Giacarta (Indonesia)

5/6 ATLETICA: Diamond League (Rabat, Marocco)

5/6 MOTOMONDIALE: GP di Catalunya (Barcellona)

7/6 CALCIO: Nations League, Italia-Ungheria

7-12/6 VOLLEY: Nations League maschile (Italia in Canada)

7-19/6 BEACH VOLLEY: Mondiali a Roma

9/6 ATLETICA: Diamond League Golden Gala a Roma

10-12/6 SUPERBIKE: Round Emilia Romagna a Misano

11/6 CALCIO: Nations League, Inghilterra-Italia

11-12/6 AUTOMOBILISMO: 24 ore di Le Mans

12/6 FORMULA UNO: GP dell’Azerbaigian (Baku)

14/6 CALCIO: Nations League, Germania-Italia

14-19/6 VOLLEY: Nations League femminile (Italia in Brasile)

16/6 ATLETICA: Diamond League (Oslo, Norvegia)

16-19/6 GOLF: US Open (Brookline, Massachusetts, Stati Uniti)

16-19/6 GINNASTICA RITMICA: Campionati europei (Tel Aviv, Israele)

18/6 ATLETICA: Diamond League (Parigi, Francia)

19/6 FORMULA UNO: GP del Canada (Montreal)

19/6 MOTOMONDIALE: GP di Germania (Sachsenring)

21-26/6 VOLLEY: Nations League maschile (Italia nelle Filippine)

23-26/6 RALLY: Safari Rally del Kenya

25/6-5/7 GIOCHI DEL MEDITERRANEO (Algeria)

26/6 MOTOMONDIALE: GP Olanda (Assen)

27/6-10/7 TENNIS: Torneo di Wimbledon – The Championships (Londra, Gran Bretagna)

28/6-3/7 VOLLEY: Nations League femminile (Italia in Russia)

30/6 ATLETICA: Diamond League (Stoccolma, Svezia)

LUGLIO

1-24/7 CICLISMO: Tour de France

1-10/7 CICLISMO: Giro d’Italia donne

2/7 FORMULA E: EPrix Vancouver (Canada)

3/7 FORMULA UNO: GP Gran Bretagna a Silverstone

5-10/7 VOLLEY: Nations League maschile (Italia in Russia)

6-31/7 CALCIO: Europei donne (Inghilterra)

10/7 FORMULA UNO: GP Austria a Spielberg

10/7 MOTOMONDIALE: GP Finlandia a Kymi Ring Iitti

14-17/7 RALLY: Safari Rally d’Estonia

14-17/7 GOLF: The Open Championship (St Andrews, Scozia)

15-17/7 SUPERBIKE: Round Gran Bretagna a Donington

15-24/7 ATLETICA: Mondiali (Eugene, Usa)

16-17/7 FORMULA E: EPrix New York (Usa)

24/7 FORMULA UNO: GP Francia a Le Castellet

26-31/7 BMX CICLISMO: Mondiali (Nantes, Francia)

29-31/7 SUPERBIKE: Round Repubblica Ceca (Most)

30/7 ATLETICA: Diamond League (Shanghai, Cina)

30-31/7 FORMULA E: EPrix Londra (Gran Bretagna)

31/7 FORMULA UNO: GP Ungheria a Budapest

AGOSTO

4-7/8 RALLY: Rally di Finlandia

6/8 ATLETICA: Diamond League (Shenzhen, Cina)

6-14/8 EQUITAZIONE: Campionati mondiali salto e dressage (Herning, Danimarca)

7/8 MOTOMONDIALE: GP Gran Bretagna a Silverstone

10/8 ATLETICA: Diamond League (Montecarlo, Principato di Monaco)

11-21/8 NUOTO: Europei a Roma

11-21/8 EUROPEI MULTI-SPORT (atletica, ciclismo, ginnastica artistica, canottaggio, triathlon, canoa, arrampicata sportiva, tennistavolo, beachvolley) a Monaco di Baviera (Germania)

13-14/8 FORMULA E: EPrix Seul (Corea del Sud)

19/8-11/9 CICLISMO: Vuelta a España

21/8 MOTOMONDIALE: GP Austria al Red Bull Ring Spielberg

21/8 RALLY: da definire

26/8 ATLETICA: Diamond League (Losanna, Svizzera)

26/8-11/9 VOLLEY: Mondiali maschili in Russia

28/8 FORMULA UNO: GP Belgio Spa Francorchamps

29/8-11/9 TENNIS: US Open (New York, Stati Uniti)

data da stabilire CALCIO: inizio Serie A 2022/23

data da stabilire CALCIO: Supercoppa Europea (Helsinski, Finlandia)

SETTEMBRE

1-18/9 BASKET: Europei in Italia (Milano), Germania (Colonia e Berlino), Georgia (Tbilisi) e Rep.Ceca (Praga)

2/9 ATLETICA: Diamond League (Bruxelles, Belgio)

4/9 FORMULA UNO: GP Olanda a Zandvoort

4/9 MOTOMONDIALE: GP San Marino a Misano Adriatico

7-8/9 ATLETICA: Diamond League (Zurigo, Svizzera)

8/9-8/1/2023 FOOTBALL AMERICANO: Campionato NFL (Stati Uniti)

9-11/9 SUPERBIKE: Round Francia a Magny-Cours

11/9 RALLY: Rally di Grecia

11/9 FORMULA UNO: GP Italia a Monza

14-18/9 EQUITAZIONE: Campionati mondiali completo (Pratoni del Vivaro, Italia)

15/9 CICLISMO: Coppa Sabatini (Italia)

18/9 MOTOMONDIALE: GP Aragon ad Aragon

18-25/9 CICLISMO: Campionati mondiali su strada (Wollongong, Australia)

18-25/9 CANOTTAGGIO: Mondiali (Racice, Rep.Ceca)

21-25/9 EQUITAZIONE: Campionati mondiali attacchi (Pratoni del Vivaro, Italia)

22/9-1/10 BASKET: Mondiali femminili (Sydney, Australia)

23/9 CALCIO: Nations League, Italia-Inghilterra

23-25/9 SUPERBIKE: Round Catalunya a Barcellona

23/9-15/10 VOLLEY: Mondiali femminili in Polonia e Olanda

23/9-23/10 RUGBY: Coppa del Mondo femminile (Nuova Zelanda)

25/9 FORMULA UNO: GP Russia a Sochi

25/9 MOTOMONDIALE: GP Giappone a Motegi

25/9 ATLETICA: Maratona di Berlino (Germania)

26/9 CALCIO: Nations League, Ungheria-Italia

30/9-2/10 GOLF: Ryder Cup (Roma)

CALCIO: UEFA Champions League inizio fase a gironi

CALCIO: UEFA Europa League e UEFA Conference League inizio fase a gironi

OTTOBRE

1/10 CICLISMO: Giro dell’Emilia

2/10 ATLETICA: Maratona di Londra (Gran Bretagna)

2/10 MOTOMONDIALE: GP Thailandia a Buriram

2/10 FORMULA UNO: GP Singapore a Singapore

3/10 CICLISMO: Coppa Bernocchi

4/10 CICLISMO: 100a Tre Valli Varesine

6/10 CICLISMO: Gran Piemonte

7-9/10 SUPERBIKE: Round Portogallo a Portimão-Algarve

8/10 CICLISMO: Il Lombardia

9/10 FORMULA UNO: GP Giappone a Suzuka

9/10 ATLETICA: Maratona di Chicago (Stati Uniti)

12-16/10 CICLISMO: Campionati mondiali su pista (Saint-Quentin-en-Yvelines, Francia)

16/10 MOTOMONDIALE: GP Australia a Phillip Island

16/10-13/11 CRICKET: Coppa del Mondo T20 (Australia)

21-23/10 SUPERBIKE: Round Argentina a San Juan

23/10 FORMULA UNO: GP Stati Uniti a Austin

23/10 MOTOMONDIALE: GP Malaysia a Sepang

23/10 RALLY: Rally di Spagna

29/10-6/11 GINNASTICA ARTISTICA: Campionati mondiali (Liverpool, Gran Bretagna)

30/10 FORMULA UNO: GP Messico a Città del Messico

31/10-6/11 TENNIS: WTA Tour Finals (Shenzhen, Cina)

NOVEMBRE

5-6/11 CICLOCROSS: Campionati europei (Namur, Belgio)

6/11 ATLETICA: Maratona di New York (Stati Uniti)

6/11 MOTOMONDIALE: GP Comunitat Valenciana a Valencia

11-13/11 SUPERBIKE: Round Indonesia a Mandalika

13/11 RALLY: Rally del Giappone

13-20/11 TENNIS: ATP Tour Finals (Torino, Italia)

13/11 FORMULA UNO: GP Brasile a San Paolo

20/11 FORMULA UNO: GP Abu Dhabi

21/11-18/12 CALCIO: Mondiali in Qatar

DICEMBRE

18/12 CALCIO: Mondiali in Qatar, finale