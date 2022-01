Un 2021 da incorniciare per la Pesca Sportiva con 59 medaglie azzurre

La premiazione degli azzurri medagliati della FIPSAS si è tenuta sabato 5 febbraio 2022 alle ore 11 presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica ‘Ennio Morricone’.Come nelle precedenti occasioni, i protagonisti (2 per settore), sono stati scelti personalmente da Antonio Fusconi presidente Pesca di Superficie e da Carlo Allegrini presidente Attività Subacquee e Nuoto Pinnato, tra tutti gli atleti che con i loro risultati si sono messi maggiormente in evidenza nel corso della stagione agonistica 2021.

Quest’anno nonostante le difficoltà legate alla pandemia, i nostri azzurri sono saliti sul podio tante volte, 59 le medaglie conquistate, 15 d’oro, 26 d’argento e 18 di bronzo, confermando la FIPSAS tra le federazioni sportive più medagliate del CONI.A rappresentare la Pesca di Superficie, Jacopo Falsini, punto fermo della nazionale di Pesca al Colpo, medaglia d’oro a squadre al mondiale per Nazioni svolto a Peschiera del Garda e Medaglia d’oro con l’Oltrarno Colmic al mondiale per Clubs.Daniele Lambertini uno dei protagonisti del trionfo azzurro al mondiale di Big Game Fishing svolto lo scorso settembre a Pesaro.Per le Attività Subacquee e Nuoto Pinnato, Cristina Francone, protagonista di una stagione agonistica davvero importante culminata con la conquista dell’oro e relativo world record nella dinamica con pinne al mondiale di apnea indoor di Belgrado.Un 2021 indimenticabile anche quello di Consuelo Dametto, specialista nel fondo del nuoto pinnato, per lei 3 medaglie di 3 colori diversi alla sua prima convocazione in nazionale senior. Oro nei 3000 metri pinne, argento nei 1000 pinne e bronzo nella staffetta 4×1000 metri pinne al mondiale svolto a Santa Marta in Colombia.