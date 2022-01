Serie A: Risultati ventesima giornata

Classifica e marcatori

Giovedì 6 gennaio

Bologna-Inter NON DISPUTATA

Sampdoria-Cagliari 1-2 (18′ Gabbiadini, 55′ Deiola, 71′ Pavoletti)

Lazio-Empoli 3-3 (6′ rig. Bajrami, 8′ Zurkowski, 14′ Immobile, 66′, 93′ Milinkovic, 73′ Di Francesco)

Spezia-Hellas Verona 1-2 (59′, 70′ Caprari, 85′ Erlic)

Atalanta-Torino NON DISPUTATA

Sassuolo-Genoa 1-1 (6′ Destro, 55′ Berardi)

Milan-Roma

Salernitana-Venezia NON DISPUTATA

Fiorentina-Udinese NON DISPUTATA

Juventus-Napoli ore 20.45

CLASSIFICA

Inter 46

Milan 42

Napoli 39

Atalanta 38

Juventus 34

Roma 32

Fiorentina 32

Lazio 32

Empoli 28

Bologna 27

Hellas Verona 26

Torino 25

Sassuolo 25

Udinese 20

Sampdoria 19

Venezia 17

Spezia 16

Cagliari 13

Genoa 12

Salernitana 8