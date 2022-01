A Firenze il Gran Ballo del Football Italiano

Sarà ancora una volta Firenze ad ospitare l’atto finale dei Campionati italiani giovanili, lo Youth Bowl, con l’aggiunta prestigiosa della finale di Coppa Italia e del Rose Bowl, la finalissima del Campionato italiano femminile. Il 22 e 23 gennaio al Guelf Sport Center, in collaborazione con Touchdown srl.

Con la pausa natalizia che si accinge al termine e la ripresa dei campionati che, il prossimo weekend, vedranno scendere in campo le squadre per il primo turno di playoff, la Fidaf ha ufficializzato il programma dello Youth Bowl, l’atto finale dei campionati U12, U15 e U18 che, unitamente alla finale di Coppa Italia e al Rose Bowl, ovvero la finalissima del campionato femminile, si disputerà il 22 e 23 gennaio al Guelfi Sport Center di Firenze, grazie alla collaborazione con Touchdown srl.

Questo il ricco menù del weekend:

Sabato, 22 gennaio

h. 14.00 Finale U15

h. 17.30 Finale U18

h. 21.00 Finale Coppa Italia

Domenica, 23 gennaio

h. 11.00 Semifinali Campionato U12

h. 13.00 Finali 1°- 2° posto e 3°- 4° posto U12

h. 15.00 Rose Bowl

Tutte le finali saranno trasmesse in diretta streaming su Fidaf TV e, come sempre, sarà anche possibile seguire i risultati LIVE (play by play) sulla web app federale Gameday: https://gameday.fidaf.org/

Nel rispetto delle più recenti normative anti Covid, l’ingresso allo stadio sarà contingentato e consentito sino alla capienza massima del 50%, che per il Guelfi Sport Center equivale a 500 posti, previa esibizione di Super Green Pass in corso di validità. Ricordiamo inoltre che, all’interno della struttura occorrerà indossare la mascherina FFP2.

Prezzi biglietti:

Euro 10,00/g

Euro 15,00 pacchetto 2 gg

Ridotti (Over 70, Under 10): Euro 5,00/g

Informiamo inoltre che domenica 23 gennaio, alle ore 10.30, presso l’Hotel Hilton Florence Metropole di Firenze (via del Cavallaccio, 36), si svolgerà la riunione programmatica dedicata al CIF9, alla quale sono invitate a partecipare tutte le squadre che intendono prendere parte al prossimo Campionato.