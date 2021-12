Serie BKT. I Risultati

Il Monza batte il Brescia 2-0. Prima vittoria esterna in questa stagione per la squadra allenata da Stroppa.

Un gol per tempo per i biancorossi. la squadra di Inzaghi non è sembrata in grande serata.

Co ntinua la marcia del Pisa . la s quadra di D’angelo ha battuto il Como 1-0 (autorete di Scaglia)

Finisce 0-0 Ascoli-Parma.

I Risultati

Venerdì 3 dicembre

Perugia-Vicenza 1-0 (49′ De Luca)

Sabato 4 dicembre

Cosenza-Cremonese 0-2 (34′ Strizzolo, 52′ Valeri)

Frosinone-Ternana 1-1 (17′ Charpentier, 51′ Pettinari)

Crotone-Spal 1-2 (2′ Melchiorri, 49′ Mancosu, 88′ Kargbo)

Benevento-Pordenone 2-1 (53′ Butic, 62′ Elia, 63′ Di Serio)

Lecce-Reggina 2-0 (27′ Gargiulo, 61′ Majer)

Domenica 5 dicembre

Como-Pisa 0-1 (5′ aut. Scaglia)

Ascoli-Parma 0-0

Brescia-Monza 0-2

Alessandria-Cittadella ore 20.30

La Classifica

Calcio News 24

Risultati e classifica Serie B live: Pisa di misura, Parma a passo lento 05/12/2021 15.51 Risultati e classifica Serie A live: il derby dell’Appennino è Viola 05/12/2021 15.37 Risultati e classifica Premier League live: pomeriggio con United e Spurs 05/12/2021 15.28 Infortunio Pellegri, ecco quante partite del Milan potrebbe saltare 05/12/2021 12.15 Risultati e classifica Serie B live: Pisa di misura, Parma a passo lento 05/12/2021 15.51 Risultati e classifica Serie A live: il derby dell’Appennino è Viola 05/12/2021 15.37 Risultati e classifica Premier League live: pomeriggio con United e Spurs 05/12/2021 15.28 Infortunio Pellegri, ecco quante partite del Milan potrebbe saltare 05/12/2021 12.15 Risultati e classifica Serie B live: Pisa di misura, Parma a passo lento 05/12/2021 15.51 Risultati e classifica Serie A live: il derby dell’Appennino è Viola 05/12/2021 15.37 Risultati e classifica Premier League live: pomeriggio con United e Spurs 05/12/2021 15.28 Infortunio Pellegri, ecco quante partite del Milan potrebbe saltare 05/12/2021 12.15 Risultati e classifica Serie B live: Pisa di misura, Parma a passo lento 05/12/2021 15.51 Risultati e classifica Serie A live: il derby dell’Appennino è Viola 05/12/2021 15.37 Risultati e classifica Premier League live: pomeriggio con United e Spurs 05/12/2021 15.28 Infortunio Pellegri, ecco quante partite del Milan potrebbe saltare 05/12/2021 12.15

Risultati e classifica Serie B live: Pisa di misura, Parma a passo lento

Pubblicato 14 minuti fa

su 5 Dicembre 2021

DiRedazione CalcioNews24











Risultati e classifica Serie B LIVE: tutti gli aggiornamenti della sedicesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla sedicesima giornata di Serie B che si svolgerà tra venerdì 3 e domenica 5 dicembre: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Senza soluzione di continuità il campionato cadetto che riparte dall’Umbria e dalla sfida tra Perugia e Vicenza. Sabato pomeriggio turni casalinghi per Benevento e Lecce, mentre Marino si gioca già la panchina del Crotone dopo un filotto negativo da panico. Clou della giornata domenica pomeriggio con il derby lombardo d’alta quota Brescia–Monza, mentre il Pisa sarà al Sinigaglia contro il Como. Assetato di punti anche il Parma di Iachini che giocherà ad Ascoli, mentre a chiudere il programma saranno Alessandria e Cittadella.

Venerdì 3 dicembre https://b5e263401fc6eaf1e8fd20cff71b5124.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Perugia-Vicenza 1-0 (49′ De Luca)

Sabato 4 dicembre

Cosenza-Cremonese 0-2 (34′ Strizzolo, 52′ Valeri)

Frosinone-Ternana 1-1 (17′ Charpentier, 51′ Pettinari)

Crotone-Spal 1-2 (2′ Melchiorri, 49′ Mancosu, 88′ Kargbo)

Benevento-Pordenone 2-1 (53′ Butic, 62′ Elia, 63′ Di Serio)

Lecce-Reggina 2-0 (27′ Gargiulo, 61′ Majer) https://b5e263401fc6eaf1e8fd20cff71b5124.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Domenica 5 dicembre

Como-Pisa 0-1 (5′ aut. Scaglia)

Ascoli-Parma 0-0

Brescia-Monza ore 16.15

Alessandria-Cittadella ore 20.30

CLASSIFICA

Pisa 32

Lecce 31

Brescia 30

Benevento 28

Cremonese 26

Monza 28

Ascoli 26

Perugia 25

Frosinone 25

Reggina 22

Cittadella 22

Ternana 22

Como 21

Spal 20

Parma 19

Cosenza 15

Alessandria 14

Crotone 8

Vicenza 7

Pordenone 7