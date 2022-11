Udinese-Lecce 1-1.Beto risponde a Colombo

Finisce 1-1 Udinese -Lecce anticipo 13^ gionata Serie A.

Primo tempo ben giocato dai ragazzi di Baroni ben disposti sl terreno di gioco, baricentro alto con l’Udinese in grande difficoltà nell’impostare il gioco dalle retrovie. Al 2′ Strefezza fa tremarte Silvestri , la conclusione del brasiliano centra il palo-. I giallorossi centrano I salentini vanno a segno al (33′): cross dalla sinistra di Gallo , Colombo vince un rimpallo e di destro il giovane attaccante scuola Milan mette la palla alle spalle di Silvestri. Per il giovane talento secondo gol in Serie A dopo quello contro il Napoli nella partita giocata al ‘Maradona’. Prima del riposo , Gallo dalla distanza prende in pieno il palo alla destra di Silvestri (47′). Nella ripresa I padroni di casa crescono e trovano il pareggio con Beto da pochi passi su assist di Success (68′). Sottil supera almeno momentaneamente la Juve, per Baroni un punticino nella strada verso la salvezza.

IL TABELLINO

UDINESE-LECCE 1-1

Udinese (3-5-2): Silvestri ; Perez , Bijol 5, Ebosse ; Ehizibue (35′ st Nuytinck ), Samardzic (35′ st Jajalo ), Walace , Arslan (19′ st Success ), Pereyra ; Beto , Deulofeu (44′ st Ebosele ). A disp.: Padelli, Piana, Makengo, Abankwah, Buta, Nestorovski, Semedo, Guessand, Pafundi. All.: Sottil

Lecce (4-3-3): Falcone ; Gendrey , Baschirotto , Umtiti (12′ st Dermaku ), Gallo ; Gonzalez(38′ st Bistrovic ), Hjulmand , Blin ; Strefezza (28′ st Di Francesco ), Colombo (28′ st Ceesay ), Banda (38′ st Oudin sv). A disp.: Bleve, Brancolini, Cetin, Pongracic, Askildsen, Helgason, Listkowski, Voelkerling, Pezzella, Rodriguez. All. Baroni

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 33′ Colombo (L), 23′ st Beto (U)

Ammoniti: Deulofeu (U), Bijol (U), Umtiti (L), Oudin (L)