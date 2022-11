Salernitama-Cremonese 2-2

Lo scontro salvezza tra Salernitana e Cremonese finisce in parità 2-2.

Proteste vivaci della Salernitana al pareggio della Cremonese sotto 21- al gol di Ciofani al 44′ del secondo tempo.

La squadra di Nicola in vantaggio si è vista raggiungere dall’attaccante grigiorosso.

Salernitana che manca l’appuntamento con la terza vittoria di fila, la Cremonese lascia momentaneamente l’ultimo posto in classifica.





IL TABELLINO

SALERNITANA (3-5-2): Sepe , Bronn 6, Lovato (6’ st Pirola ), Fazio , Mazzocchi , Candreva (22’ st Vilhena ), Radovanovic (37’ st Bohinen), Coulibaly , Bradaric , Dia (37’ st Botheim ), Piatek (22’ st Bonazzoli 5). A disp.: Micai, Fiorillo, Daniliuc, Sambia, Maggiore, Bohinen, Capezzi, Kastanos, Iervolino, Botheim, Valencia. All.: Nicola

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi , Aiwu , Hendry , Lochoshvili , Quagliata (22’ st Valeri), Pickel , Meite 6 (35’ st Castagnetti), Sernicola , Tsadjout (31’ st Ciofani ), Buonaiuto (22’ st Zanimacchia), Okereke (31’ st Afena-Gyan sv). A disp.: Sarr, Saro, Vasquez, Baez, Milanese, Escalante, Acella, Ascacibar, Ghiglione. All.: Alvini

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 3’ Piatek (S), 12’ Okereke (C), 38’ Coulibaly (S), 44’ st Ciofani (C)

Ammoniti: Fazio (S), Hendry (C), Sernicola (C), Sepe (S)

Note: Sepe (S) ha parato un rigore a Ciofani (C)